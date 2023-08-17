Шымкентцы выступили против стройки увеселительного заведения рядом с их домами

В редакцию OTYRAR обратились жители Шымкента. Жильцы нескольких частных домов жалуются на возведение развлекательного центра, который строится рядом с их домами. Окна заведения, говорят люди, выходят в их дворы. А юристы уверяют, строение нарушает санитарные и пожарные требования. Владельцы развлекательного комплекса с обвинениями не согласны и продолжают стройку.

Жители улицы Коктас уже почти год борются с возведением развлекательного комплекса, здание которого строится совсем рядом с их домами. Люди говорят, окна трехэтажного строения выходят в их дворы, что является нарушением их права на частную жизнь. Местные жители сетуют, невозможно ни выйти во двор, ни искупаться в бассейне.

«Окна с этого ресторана выходят к нам во двор, я не знаю вообще, какой-то беспредел творится. Бассейн стоит, но мы в этом году воду не набирали, потому что бревна летят, одно чуть внучку на качели не убило бревно, мы к ним пошли, они говорят, ну не убило же, нормально», — рассказывает Андрей Омаров, житель г.Шымкента.

Люди говорят, не раз жаловались в местные исполнительные органы и даже наняли юриста. Саиддин Искаков, юридический консультант, говорит, строение нарушает не только личную жизнь жителей, но и санитарные нормы. По его словам, здание должно находится минимум в трех метрах от жилых домов, тогда как сейчас максимальное расстояние составляет 120 сантиметров, в два раза меньше. Нарушаются, говорит юрист, и пожарные требования.

«В соответствии с требованиями противопожарной безопасности утвержденной министром по чрезвычайной ситуации установлено, что между жилыми строениями должно быть отступление не меньше 6 метров, однако как мы провели собственные замеры, максимальное расстояние между зданиями является 2 метра 20 сантиметров, что также является нарушением действующего законодательства», — говорит Саиддин Искаков, юридический консультант.

В управлении контроля качества городской среды говорят, стройка незаконна. Владельцы нарушили сразу несколько правил, начали строить без рабочего проекта, без сопровождения авторского и технадзора и без уведомления о начале строительно-монтажных работ.

«Там две пристройки. По первой мы оштрафовали владельца, а дальше суд вынес решение о сносе. По второй пристройке, мы привлекли владельца к административной ответственности, сейчас собираются все материалы, чтобы передать дело в суд», — рассказал Жасулан Мамырбеков, руководитель отдела государственной архитектурной строительной инспекции.

Владельцы здания говорить с журналистами не захотели. Юристы подали иск в суд и месяц назад там вынесли решение о приостановлении строительства развлекательного комплекса. Но хозяин заведения подал апелляцию. Стройка продолжается. Местные жители с таким соседством мириться не согласны и намерены вновь обращаться во все инстанции.