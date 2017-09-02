В сентябре в казахстанские больницы поступит 1,5 млн. доз вакцины против гриппа

Почти полтора миллиона доз вакцины против гриппа закупил на эпидемиологический сезон 2017 года единый дистрибьютор по закупу лекарств «СК-Фармация», передает Kazakhstan Today.

По словам председателя правления единого дистрибьютора Максима Касаткина, договор на поставку такого объема вакцины был заключен по результатам тендера еще в ноябре 2016 года. Сумма, которую государство затратило на бесплатную вакцинацию наиболее уязвимых групп населения Казахстана, превышает 1,2 млрд. тенге, сообщила пресс-служба компании.

«Закупки были произведены прошлой осенью, но доставка изначально была запланирована на самое начало эпидсезона, на сентябрь 2017 года. Сейчас этот срок подходит, и в ближайшее время поставщик начнет отгрузку вакцины на склады единого дистрибьютора», — пояснил Касаткин.

Он добавил, что в случае возникновения дополнительной потребности производитель сможет дополнительно поставить для казахстанцев до полумиллиона доз вакцины.

В Казахстане ведется активная работа по вакцинации населения от вируса гриппа. Благодаря охвату вакцинацией заболеваемость ОРВИ и гриппом в Казахстане за период с 2006 по 2016 год снизилась в более чем в три с половиной раза.