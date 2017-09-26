В Шымкенте городские депутаты получили российские награды

В Шымкенте за вклад в сохранение Карты героев два депутата городского маслихата Гани Ташкарев и Нургазы Бухарбаев были удостоены наград Российской Федерации. Медали им вручил Генеральный консул РФ в Казахстане Алексей Дёмин.

Инициатора большой работы по сохранению «Карты героев» председателя ОО «Соотечественник» Александра Подвига и неравнодушных руководителей организаций и предприятий, поддержавших земляка в увековечивании памяти похороненных на кладбище, просто… поблагодарили.

Вручая награды Российский Федерации депутатам городского маслихата Гани Ташкараеву и Нургазы Бухарбаеву, генеральный консул России в Казахстане благодарит всех, кто участвовал в сохранении Карты героев. Алексей Михайлович Демин отмечает значение сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны в воспитании подрастающего поколения и укрепления сотрудничества между двумя государствами Казахстаном и Россией.

Народные избранники благодарят за оказанную высокую честь, отмечая при этом, что в увековечивании памяти героев, покоящихся на Карте героев — небольшой части старого городского кладбища, работали коллективы города.

Карта героев «выжила» благодаря тому, что кто-то потихоньку прибирал могилки, кто-то находил средства и красил оградки, поправлял и реставрировал могильные плиты.

Александр Подвиг, руководитель ОО «Соотечественник», много лет писал во все инстанции о необходимости благоустройства мемориала. Активисты устраивали субботники, весной и осенью вычищали карту от мусора…

И постепенно все вернулось на круги своя. Подключилось государство. Депутаты города поддержали проект, из бюджета Шымкента выделили 13 млн. тенге. Гани Ташкараев и Нургазы Бухарбаев ежедневно контролировали работу строителей на реконструкции мемориала.

Память, спрятанная в глубине человеческих душ, проторила себе сначала узкую тропинку, а потом и широкую дорогу. С памятью ничего невозможно сделать. Она бессмертна.

Согласно спискам эвакуационного госпиталя, в двух братских могилах (это помимо именных) покоится прах двенадцати бойцов Красной армии, но вот их имена, увы, для потомков не сохранились.…

Первого умершего солдата Великой Отечественной в Чимкенте похоронили в декабре 1941 года — самом страшном году самой страшной войны.

Лет через двадцать после войны из маленького украинского поселка на «Карту героев» перевезли прах сержанта Ембердиева – его, умирающего от ран в глубокой оккупации, пыталась выходить женщина-хуторянка, а потом похоронила тихо в собственном огороде. И уже после войны по оставшимся у солдата документам искала его родных. Долгие двадцать лет.

Сейчас Карта Героев в Шымкенте является еще одной визитной картой города. В будни и в праздники люди не забывают своих героев. А чтобы эта память не померкла, необходимо продолжать работу по сохранению памятника для потомков.

Валентина Куликова, руководитель медиахолдинга «Отырар» внесла свое предложение. Организатор Бессмертного полка в Шымкенте уверена: шествие полка должно начинаться именно с Карты героев и завершаться торжествами на обелиске Славы.

Общественность будет ходатайствовать также о награждении председателя ОО «Соотечественник» Александра Подвига.