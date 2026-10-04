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METRO объявила об уходе с рынка Казахстана

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Редактор Юлия Машковская
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Компания METRO AG объявила о прекращении деятельности в Казахстане до конца марта 2027 года. Все шесть магазинов сети и служба доставки будут закрываться поэтапно.

В компании пояснили, что решение принято после оценки долгосрочных перспектив бизнеса. Несмотря на инвестиции и попытки адаптировать оптовую модель к местному рынку, METRO Kazakhstan не удалось обеспечить устойчивый рост.

METRO работает в Казахстане с 2009 года. В компании трудятся около 650 сотрудников, которым пообещали поддержку в переходный период.

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