METRO объявила об уходе с рынка Казахстана

Компания METRO AG объявила о прекращении деятельности в Казахстане до конца марта 2027 года. Все шесть магазинов сети и служба доставки будут закрываться поэтапно.

В компании пояснили, что решение принято после оценки долгосрочных перспектив бизнеса. Несмотря на инвестиции и попытки адаптировать оптовую модель к местному рынку, METRO Kazakhstan не удалось обеспечить устойчивый рост.

METRO работает в Казахстане с 2009 года. В компании трудятся около 650 сотрудников, которым пообещали поддержку в переходный период.