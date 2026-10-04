В Туркестанской области проживают 32 человека старше 100 лет

В Казахстане насчитывается 300 получателей пенсионных выплат в возрасте 100 лет и старше.

Самая пожилая жительница страны проживает в области Ұлытау — ей исполнилось 116 лет.

Больше всего долгожителей проживает в Алматы. В мегаполисе насчитывается 41 человек в возрасте 100 лет и старше.

На втором месте находится Туркестанская область, где проживают 32 долгожителя.

Третье место занимает Алматинская область — там зарегистрировано 25 человек старше 100 лет.

В тройку самых пожилых казахстанцев также вошли жители области Ұлытау — 116 лет, Павлодарской области — 114 лет и Костанайской области — 111 лет.

Напомним, ежегодно 1 октября в Казахстане, как и во всем мире, отмечается Международный день пожилых людей. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 1990 года.

Главная цель этой даты — выразить уважение людям старшего поколения, отметить их вклад в развитие общества, а также привлечь внимание к вопросам качества жизни, поддержки и заботы о пожилых гражданах.