В Абайском районе Шымкента построили шесть спортивных и детских площадок

В Абайском районе Шымкента по обращениям жителей построили шесть современных спортивных и детских игровых площадок.
Об этом сообщили в пресс-службе акима города.
Просьбы об обустройстве новых площадок жители озвучивали во время выездных встреч акима Шымкента Габита Сыздыкбекова с населением.
После рассмотрения обращений в районе определили места для строительства новых объектов.
Площадки появились по следующим адресам:
— микрорайон Нұршуақ, улица Ілтипат;
— микрорайон Нұршуақ, улица Шатыркөл;
— жилой массив Қайнарбұлақ, улица Мырза;
— жилой массив Қайнарбұлақ, улица Цементников;
— микрорайон Ынтымақ, улица Сарқан;
— микрорайон Ынтымақ, улица Аққұрай.
В акимате отметили, что новые площадки позволят детям с пользой проводить свободное время, заниматься спортом, а также создадут дополнительные условия для активного отдыха жителей.
Работа по благоустройству общественной инфраструктуры в микрорайонах Шымкента с учетом предложений горожан будет продолжена.