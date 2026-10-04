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На главную Анонс В Абайском районе Шымкента построили шесть спортивных и детских площадок

В Абайском районе Шымкента построили шесть спортивных и детских площадок

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Редактор Юлия Машковская
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В Абайском районе Шымкента по обращениям жителей построили шесть современных спортивных и детских игровых площадок.

Об этом сообщили в пресс-службе акима города.

Просьбы об обустройстве новых площадок жители озвучивали во время выездных встреч акима Шымкента Габита Сыздыкбекова с населением.

После рассмотрения обращений в районе определили места для строительства новых объектов.

Площадки появились по следующим адресам:

— микрорайон Нұршуақ, улица Ілтипат;

— микрорайон Нұршуақ, улица Шатыркөл;

— жилой массив Қайнарбұлақ, улица Мырза;

— жилой массив Қайнарбұлақ, улица Цементников;

— микрорайон Ынтымақ, улица Сарқан;

— микрорайон Ынтымақ, улица Аққұрай.

В акимате отметили, что новые площадки позволят детям с пользой проводить свободное время, заниматься спортом, а также создадут дополнительные условия для активного отдыха жителей.

Работа по благоустройству общественной инфраструктуры в микрорайонах Шымкента с учетом предложений горожан будет продолжена.

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