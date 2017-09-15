В Шымкенте мать шестерых детей переодевалась в полицейскую и собирала деньги. Дама в форме лейтенанта полиции входила в доверие к людям и, обещая различную помощь, брала за свои услуги деньги. В ее послужном списке «оформление инвалидности» и «помощь в трудоустройстве».

Сотрудники УВД задержали 36-летнюю «лжеполицейскую», которая в форме «лейтенанта полиции» входила в доверие к горожанам и путем мошенничества присваивала их деньги.

«13 сентября 2017 года в УВД Шымкента обратились несколько потерпевших с заявлениями о том, что некая женщина, представившись сотрудником органов внутренних дел и войдя в доверие, под предлогом оказания помощи в оформлении документов и трудоустройстве, обманным путем завладела их деньгами», — сообщили в пресс-службе ДВД ЮКО.

Одна из потерпевших, 53-летняя женщина сообщила, что аферистка, представившись сотрудником полиции, обещала помощь в постановке на учет в качестве инвалида. После чего, предоставив ей «липовую» справку, «полицейская» взяла у нее 100 тысяч тенге и исчезла.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники УВД г. Шымкента задержали подозреваемую, 1981 года рождения, местную жительницу, ранее судимую. Как пояснила задержанная, она мать шестерых детей и совершила неоднократное мошенничество из-за финансовых трудностей.

При обыске на съемной квартире подозреваемой полицейские обнаружили и изъяли обмундирование сотрудника ОВД в звании «лейтенанта полиции» и другие вещественные доказательства.

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В настоящее время следствием установлена причастность задержанной к 4 фактам мошенничества на общую сумму полмиллиона тенге. По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК «Мошенничество». Подозреваемая водворена в ИВС. Проводится досудебное расследование.

Полицейские просят всех, кто стал жертвой мошенничества со стороны 36-летней «лжеполицейской», обращаться в УВД Шымкента или 102.