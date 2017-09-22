В Шымкенте несовершеннолетний грабитель отбирал телефоны

Полицейские Шымкента задержали 17-летнего молодого человека, подозреваемого в ограблении. Заявлений на несовершеннолетнего поступило несколько, из числе грабеж и мошенничество, сообщили в пресс-службе ДВД ЮКО.

В Аль-Фарабийский ОП УВД Шымкента обратилась 41-летняя женщина с заявлением о том, что в августе текущего года на одном из городских рынков неизвестные лица избили ее сына, 2000 года рождения, и отобрали сотовый телефон марки «Самсунг».

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Аль-Фарабийского ОП по статье 191 «Грабеж».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Аль-Фарабийского ОП задержали подозреваемого, также 2000 года рождения, жителя областного центра.

В ходе следствия полицейские установили причастность задержанного и к факту мошенничества. На одном из перекрёстков Шымкента молодой человек под предлогом позвонить обманным путем забрал у другого подростка сотовый телефон и скрылся в неизвестном направлении.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по двум статьям: 190 «Мошенничество» и 191 «Грабеж». Подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование.

В настоящее время полицейскими выясняется причастность задержанного к другим аналогичным фактам преступления.