В Шымкенте открылась вторая социальная аптека «Садыхан»

В Шымкенте открылась вторая точка серии социальных аптек «Садыхан». В ней можно приобрести необходимые медицинские препараты, средства личной гигиены и ухода по приемлемым ценам.

Вторая социальная аптека «Садыхан» открылась в Шымкенте. По доступным ценам здесь можно приобрести только качественный товар с лицензией: медицинские препараты, средства личной гигиены и ухода за лицом и телом.

Оксана Журавлева директор ТОО «Садыхан Фарм Лидер»: «Мы предоставляем, вернее, продаем только те препараты, которые зарегистрированы. Наценка у нас минимальная — потому что мы придерживаемся бренда нашей франшизы: социальная аптека. И в принципе, потребители, уже придя сюда, смогут сравнить цены со стоимостью препаратов в других аптеках в городе Шымкенте».

Оценить цены и качество уже смогли первые покупатели. С выбором помогают профессиональные фармацевты. Они проконсультируют и расскажут о побочных действиях того или иного препарата.

Эмиль Жупан, покупатель: «Хорошая аптека, доступные цены, сертифицированный товар, хорошие сроки. Заходим сюда целой семьей и часто. Все довольны…»

В планах руководства социальных аптек «Садыхан» — запуск интернет-магазина. В нем каждый желающий сможет заказать микстуры и таблетки. Онлайн услуга — товар с доставкой на дом — будет полезна тем шымкентцам, которые по каким-либо причинам не могут дойти до аптеки.

Социальные аптеки «Садыхан» расположены в Шымкенте: ул. Аскарова, 41, Микрорайон Восток, 90. Телефон для справок: 20-02-69.

Лицензия №16001525. Выдана 19.07.2017 г. Управлением здравоохранения Жамбылской области.