В Шымкенте открылся банно-оздоровительный комплекс «Фатима»

Попариться, пройти часовой курс релакса, посетить кабинет массажиста… Баня «Фатима» открыла свои двери для горожан и гостей Шымкента. Четырнадцать парилок, русская баня и финская сауна, турецкий хамам и настоящая экзотика — японская баня с горячими ваннами и купелями.
В новом банном комплексе есть отдельные кабинки — эконом вариант, VIP зона для больших компаний и отдельные номера Люкс. При желании посетителей вкусно накормят — официанты предлагают меню европейской и национальной кухни, предусмотрен и мини-бар.
Массажист позаботится о ваших мышцах и суставах, а профессиональные косметологи нежно отшелушат ороговевшую кожу. В банном комплексе также работает парикмахерский салон. Так что привести себя в порядок можно от внутреннего состояния до внешнего.
«Ценовая политика у нас очень гибкая, рассчитана на все слои населения. Можно просто принять банные процедуры, можно отдохнуть компанией. Есть VIP и Люкс-зоны. В нашем комплексе не только можно приятно провести время, но и укрепить здоровье», — говорит Ержан Оскенали, заместитель директора оздоровительного комплекса «Фатима»
Скоро здесь откроются спортивный зал и тренировочный боксерский ринг. В общем, заглянув в баню «Фатима» на минутку, можно остаться на весь день.
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