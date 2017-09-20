В Шымкенте открылся банно-оздоровительный комплекс «Фатима»

Попариться, пройти часовой курс релакса, посетить кабинет массажиста… Баня «Фатима» открыла свои двери для горожан и гостей Шымкента. Четырнадцать парилок, русская баня и финская сауна, турецкий хамам и настоящая экзотика — японская баня с горячими ваннами и купелями.

В новом банном комплексе есть отдельные кабинки — эконом вариант, VIP зона для больших компаний и отдельные номера Люкс. При желании посетителей вкусно накормят — официанты предлагают меню европейской и национальной кухни, предусмотрен и мини-бар.

Массажист позаботится о ваших мышцах и суставах, а профессиональные косметологи нежно отшелушат ороговевшую кожу. В банном комплексе также работает парикмахерский салон. Так что привести себя в порядок можно от внутреннего состояния до внешнего.

«Ценовая политика у нас очень гибкая, рассчитана на все слои населения. Можно просто принять банные процедуры, можно отдохнуть компанией. Есть VIP и Люкс-зоны. В нашем комплексе не только можно приятно провести время, но и укрепить здоровье», — говорит Ержан Оскенали, заместитель директора оздоровительного комплекса «Фатима»

Скоро здесь откроются спортивный зал и тренировочный боксерский ринг. В общем, заглянув в баню «Фатима» на минутку, можно остаться на весь день.

Банный комплекс «Фатима» ждет вас с 10 утра, до 10 часов вечера, без выходных и перерывов. По адресу: Шымкент, проспект Астана, 811.

Тел.: 27-34-27, 8-778-10-303-10.

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