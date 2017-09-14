Все звезды казахстанского бокса собираются в Шымкенте

0
185
Зал бокса в Шымкенте

Все звезды казахстанского бокса собираются в Шымкенте. Бюро исполкома Казахстанской федерации бокса, рассмотрев заявки регионов на проведение чемпионата страны среди мужчин в 2017 году, единогласно отдало право проведения областному центру Южно-Казахстанской области.

Чемпионат пройдёт с 6 по 12 ноября в здании легкоатлетического манежа, которое может вместить 1500 зрителей, сообщается на сайте КФБ.

Федерация бокса региона имеет опыт организации соревнований и республиканского и международного масштаба, так что шымкентцы обещают показать всем своё традиционное гостеприимство и сравнительно тёплую для ноября погоду.

«Мы рады тому, что нам доверили проведение чемпионата. Шымкент сделает всё, чтобы чемпионат прошёл на самом высоком уровне. Ждём всех спортсменов и болельщиков на гостеприимной южно-казахстанской земле», – сказал исполнительный директор федерации бокса ЮКО Рахманбек Аргимбаев.

Области, города Астана и Алматы постараются выставить на чемпионат своих лучших боксёров. Участвовать в боях будут почти все первые номера национальной сборной, в том числе недавно вернувшийся олимпийский чемпион Данияр Елеусинов.

По итогам чемпионата страны как обычно тренерский штаб пересмотрит состав национальной сборной команды.

Реклама

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!

Уведомлять меня
2000
wpDiscuz