Все звезды казахстанского бокса собираются в Шымкенте. Бюро исполкома Казахстанской федерации бокса, рассмотрев заявки регионов на проведение чемпионата страны среди мужчин в 2017 году, единогласно отдало право проведения областному центру Южно-Казахстанской области.

Чемпионат пройдёт с 6 по 12 ноября в здании легкоатлетического манежа, которое может вместить 1500 зрителей, сообщается на сайте КФБ.

Федерация бокса региона имеет опыт организации соревнований и республиканского и международного масштаба, так что шымкентцы обещают показать всем своё традиционное гостеприимство и сравнительно тёплую для ноября погоду.

«Мы рады тому, что нам доверили проведение чемпионата. Шымкент сделает всё, чтобы чемпионат прошёл на самом высоком уровне. Ждём всех спортсменов и болельщиков на гостеприимной южно-казахстанской земле», – сказал исполнительный директор федерации бокса ЮКО Рахманбек Аргимбаев.

Области, города Астана и Алматы постараются выставить на чемпионат своих лучших боксёров. Участвовать в боях будут почти все первые номера национальной сборной, в том числе недавно вернувшийся олимпийский чемпион Данияр Елеусинов.

По итогам чемпионата страны как обычно тренерский штаб пересмотрит состав национальной сборной команды.