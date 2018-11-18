В финале ЧРК-2018 выступят бойцы из 8 регионов и 2 городов, сообщает SportX.kz.

В Атырау лучше всех выступают боксеры из Туркестанской области. В воскресенье 6 представителей этого региона будут биться за золотые медали первенства РК. В тройку лидеров также входят команды Жамбылской и Мангистауской областей.

Еще два боксера представляют Акмолинский регион. От Алматинской, Костанайской, Карагандинской, Кызылординской областей, а также Шымкента и Астаны за золотые награды ЧРК-2018 поспорят по одному боксеру.

Финальные пары чемпионата РК-2018 по боксу:

49 кг. Ермек Мадиев (Жамбылская область) — Темиртас Жусупов (Акмолинская область)

52 кг. Анвар Музапаров (Алматинская область) — Сакен Бибосынов (Туркестанская область)

56 кг. Кайрат Ералиев (Туркестанская область) – Оразбек Асылкулов (Акмолинская область)

60 кг. Закир Сафиуллин (Шымкент) – Саматали Толтаев (Мангистау)

64 кг. Бекдаулет Ибрагимов (Туркестанская область) – Мирасали Сарсенов (Жамбылская область)

69 кг. Асланбек Шымбергенов (Жамбылская область) — Абылайхан Жусупов (Карагандинская область)

75 кг. Ерик Альжанов (Мангистау) — Абильхан Аманкул (Жамбылская область)

81 кг. Бек Нурмаганбет (Туркестанская область) и Михаил Коханчик (Костанайская область)

91 кг. Василий Левит (Астана) – Бекзад Нурдаулетов (Мангистау)

+91 кг. Камшибек Кункабаев (Кызылординская область) – Нурлан Сапарбай (Туркестанская область)