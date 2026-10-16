ЕНТ хотят дополнить заданиями на критическое мышление и ИИ-грамотность

В Казахстане представили проект нового формата ЕНТ. О предполагаемых изменениях рассказал директор Национального центра тестирования Нурсеит Байжанов на форуме ко Дню работников высшего образования, который прошёл 15 октября в Qazaq AI Research University.

Речь идёт о проекте Admission Insight Test (AIT), который Национальный центр тестирования реализует совместно с международной организацией ETS. Проект стартовал в феврале 2026 года и рассчитан до 2030 года.

Новая модель вступительного тестирования предполагает две основные части — предметные задания и задания на оценку навыков.

Предметная часть будет включать тесты по 14 профильным дисциплинам. Задания планируют обновлять с учётом государственного образовательного стандарта. При этом акцент хотят сместить от простого запоминания информации к более глубокому пониманию материала.

Вторая часть будет состоять из пяти модулей. Они направлены на оценку критического мышления, академического письма и исследовательских навыков, коммуникации, ИИ-, количественной и цифровой грамотности, а также креативного и дизайн-мышления. Последний модуль пока находится в разработке.

В НЦТ подчёркивают, что предметные знания по-прежнему будут иметь ключевое значение. Задания на оценку навыков должны дополнить существующую систему, а не заменить её.

«Знание перестало быть дефицитом. Дефицитом стало суждение. Экзамен, проверяющий воспроизведение знаний, сегодня измеряет то, что ИИ делает быстрее абитуриента», — отметил Нурсеит Байжанов.

Окончательная структура экзамена ещё может измениться с учётом результатов исследований и образовательной политики.

В апреле 2026 года НЦТ и ETS провели исследование с участием около 4 тысяч респондентов. Также состоялись восемь фокус-групп и четыре углублённые дискуссии в Астане. К разработке новой модели привлекают университеты, преподавателей и других представителей системы образования.

Пилотирование Admission Insight Test планируют провести весной 2027 года.