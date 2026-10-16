Ресторанам становится сложнее удерживать прибыль на фоне роста цен

С начала года казахстанские рестораны, кафе и столовые заработали почти 1,5 трлн теңге. Однако, несмотря на рост выручки в денежном выражении, реальные темпы развития отрасли заметно замедлились.

По данным Бюро национальной статистики, прирост в сфере общественного питания сейчас едва превышает 3%, тогда как ранее показатели росли двузначными темпами.

Рестораторы отмечают, что посетители стали экономнее. Казахстанцы реже ходят в кафе и рестораны, внимательнее изучают меню и сокращают расходы на посещение заведений.

По словам вице-президента Ассоциации предприятий ресторанно-гостиничного бизнеса HoReCa Казахстан Айгуль Телеубаевой, раньше посетители могли за один вечер побывать сразу в нескольких заведениях, а теперь чаще стараются уложиться в прежний бюджет и ограничиваются одним местом.

Одновременно растут и расходы самих заведений. За последние годы подорожали продукты, аренда, логистика и оплата труда. Эти затраты отражаются на стоимости блюд, однако постоянно повышать цены рестораторы не могут из-за снижения покупательской способности.

Экономист Бекнур Кисиков также отмечает, что люди стали реже проводить семейные мероприятия и посещать кафе, поскольку такие расходы становятся для многих более ощутимыми.

При этом ситуация в отрасли остаётся неоднородной. Одни заведения сталкиваются со снижением прибыли, другие продолжают развиваться. По мнению представителей бизнеса, многое зависит от управления, контроля расходов и способности адаптироваться к изменению спроса.