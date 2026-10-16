В Шымкенте волонтёры привели в порядок территорию у памятника Бауыржану Момышулы

В Шымкенте продолжаются мероприятия в рамках республиканской экологической программы «Таза Қазақстан». На этот раз волонтёры провели уборку территории возле памятника Бауыржану Момышулы. В акции приняли участие 15 человек.

Основная цель инициативы — не только поддержание чистоты в общественных местах, но и профилактика вандализма, сохранение историко-культурного наследия и формирование бережного отношения к городским пространствам.

Следующим объектом благоустройства организаторы определили территорию возле памятника Абаю Кунанбаеву.

С начала года в Шымкенте в рамках программы «Таза Қазақстан» состоялось уже 64 мероприятия. К экологическим акциям активно привлекают молодёжь и волонтёров, которые участвуют в уборке общественных территорий и помогают сохранять памятники.

Как отметила волонтёр и инспектор отдела по работе с молодёжью Молодёжного ресурсного центра Жазира Омарова, такие инициативы помогают воспитывать у молодых людей ответственность за родной город.

«Такие мероприятия имеют большое значение для нашего города, ведь они помогают не только поддерживать чистоту и порядок, но и воспитывают у молодёжи чувство ответственности за окружающую среду и историческое наследие. Особенно важно, что к акции присоединяются молодые люди, которые своим примером показывают, что каждый может внести вклад в благоустройство родного города», — подчеркнула Жазира Омарова.

Экологические акции в Шымкенте планируют проводить до конца года. Особое внимание волонтёры продолжат уделять благоустройству общественных пространств, сохранению памятников и предупреждению актов вандализма.