Аким ЮКО наградил лучших учителей юга

Аким ЮКО Жансеит Туймебаев поздравил и наградил учителей-ветеранов и специалистов сферы образования области с профессиональным праздником. 35 учителей получили благодарственные письма, сообщили в пресс-службе региона.

«Профессиональный праздник — День учителя – поистине всенародный празд ник. Профессия учителя всегда была и будет в числе самых уважаемых в мире. Описывая суть духовного возрождения, Глава государства отметил, что без сохранения национального кода и национальной культуры не будет никакого возрождения. Роль учителей в реализации духовного возрождения очевидна. Учитель всегда сможет найти путь к сердцу ребенка. Только истинный учитель может воспитать достойное поколение суверенной нации. Учителя являются живым примером для молодежи», — подчеркнул Ж. Туймебаев.

Наряду с этим, аким области поговорил с учителями об обновленных образовательных программах и обмене опытом. В свою очередь, учителя-ветераны выразили благодарность и поблагодарили главу региона за поздравления.

В ходе встречи Жансеит Туймебаев наградил 9 учителей-ветеранов и 26 учителей благодарственными письмами.

Стоит отметить, что сегодня в ЮКО около 70 тысяч учителей обучают 638 тыс. учеников. В сфере образования на областном уровне наблюдается прогресс. Талантливые ученики региона являются призерами республиканских и международных соревнований.

На Республиканской олимпиаде по общим предметам областная команда на протяжении нескольких лет завоевывает титул «Лучшая олимпийская команда», а также призовые места.

В этом году на августовском совещании лучшим учителям были вручены ключи от квартир, благодарственные письма и почетные грамоты от Министерства образования и науки. Кроме того, в первую десятку лучших образовательных учреждений страны вошли школа-интернат «Дарын» в Мактааральском районе и физико-математическая школа-интернат им. Ж.Каппарова в Казыгуртском районе.

О том, о чем не говорят шымкентские учителя прилюдно, читайте в материале: О чем молчат учителя? или Праздник со слезами на глазах.