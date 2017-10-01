О чем молчат учителя? или Праздник со слезами на глазах

О чем молчат учителя? На уроках или на родительских собраниях. О чем говорят, известно каждому жителю Шымкента. В первом случае школьные программы, во втором — школьные проблемы. А о чем молчат учителя, а потом начинают говорить поздними вечерами, когда встречаются на своих учительских форумах. Не педагогам туда вход закрыт.

Вы не поверите, но даже за полночь школьные сотрудники обсуждают школу и учеников. Шутят, язвят, задают темы и отвечают на вопросы, дают советы — иногда на грани фола. И все это сдобрено долей здорового юмора уставших за целый день людей.

Наш информационный портал Otyrar.KZ получил уникальную возможность один вечер повисеть в «тайном» учительском чате. Специально ко дню Учителя мы собрали интересные темы и ответы в них, которые подчас обсуждаются живее, чем, собственно, заданная тема.

По понятным причинам мы не публикуем имен и фамилий учителей, хотя в интернете у работников школ нет выдуманных ников. Но педагоги не любители публичности, особенно, когда дело касается их интересов вне работы.

Небольшое примечание: при отсутствии чувства юмора дальше не читать!

С началом учебного года сменились и учительские приоритеты. Уже месяц, как школьным педагогам не до шуток. Все обсуждают проблему позы во время сна. Самая актуальная картинка в школьном чате на сегодняшний день:

Учителя, как впрочем и все обычные люди, страшенные любители тестов. Но педагоги любят исключительно учительские.

И очень радуются, когда обнаруживают у себя хотя бы один признак из целого букета неизлечимого диагноза «Педагог». Особенно комментируют вот этот пункт:

Вы искренне не можете понять почему ловите косые взгляды прохожих, до тех пор, пока:

• не замечаете, что все еще носите на себе бусы из рябины, которые мастерили с классом на уроке труда;

• вам тактично намекают о том, что на вашем “мягком месте” красуется огромное меловое пятно, заботливо оставленное для вас 8-Б на вашем стуле;

• не увидите свое отражение в окне маршрутки, где вы напоминаете себе индейца майя или же человека, который только что подрался с котом. Хотя на самом деле, у вас просто опять потекла эта дурацкая красная ручка!

А в преддверии дня Учителя тема «Подарки» — номер один в обсуждениях. Только обсуждают учителя не наши с вами подношения, а подарки, которые они готовят друг для друга. И есть у педагогов подарок-мечта. Говорят, если бы такие выпускали, сколько бы решилось проблем!

И после всех учительских не жалоб и не стенаний на форуме, начинает удивлять и раздражать волна страдальческих интернет-постов на тему «как плохо в школе». Прямо-таки именно школа -корень зла, и там только и делают дети, что мучаются и уроки — это пытки, а учитель любой — Цербер, и детей ненавидит как Шариков кошек!

Наши учителя в большинстве своем признаются в любви к своей профессии, к своим ученикам, к своей школе. Им радостно приходить на работу. Таких — большинство в стенах любой школы, это факт.

Да, иногда непросто, иногда совсем сложно. И детям непросто, и родителям.

Но сколько людей с теплом и благодарностью вспоминают школьные годы — и уроки, и праздники, и экскурсии, и друзей, и сложности с их преодолением и радости побед… Давайте говорить сегодня об этом, писать и поздравлять людей, которые вкладывают в маленького человека душу.

Помните, как там:

Если б не было учителя, то и не было б, наверное,

Ни поэта, ни мыслителя, ни Шекспира, ни Коперника.

И поныне бы, наверное, если б не было учителя,

Неоткрытые Америки оставались неоткрытыми.

И не быть бы нам Икарами, никогда б не взмыли в небо мы,

Если б в нас его стараньями крылья выращены не были…

С профессиональным праздником вас, дорогие учителя! Каждому из нас есть что вам сказать!