Автобусы между Шымкентом и Ташкентом будут ходить с интервалом в один час

Автобусы между Шымкентом и Ташкентом возможно будут ходить с интервалом в один час. Каждому перевозчику будет предоставлено право работать на одном маршруте пять лет. Подробности ратификации Протокола о международном автомобильном сообщении между Казахстаном и Узбекистаном рассказал министр МИР РК Женис Касымбек, пишет Zakon.kz.

На пленарном заседании сената парламента РК депутаты приняли соответствующий закон «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о международном автомобильном сообщении от 20 марта 2006 года».

«В свою очередь Протоколом устанавливаются правовые нормы для осуществления регулярных, нерегулярных и транзитных перевозок пассажиров автомобильным транспортом. Протокол придаст позитивный импульс дальнейшему развитию торгово-экономических связей, а также будет способствовать увеличению мобильности населения и укреплению двусторонних отношений. После вступления в силу Протокола будут открыты регулярные автобусные маршруты между крупными городами двух стран. По нашим планам, маршруты будут открыты до конца текущего года», — отметил Женис Касымбек.

Как уточнил глава ведомства, каждому перевозчику будет предоставляться право работать на одном маршруте пять лет.

«При организации международных автобусных перевозок две стороны определяют на конкретный маршрут перевозчиков, паритетно с узбекской и с казахской стороны. Таких маршрутов может быть десятки в течение дня, суток. Например, по графику автобусы могут отправляться каждый час. И таких перевозчиков с каждой стороны может быть и по пять, и по десять — в зависимости от необходимости. Но каждому перевозчику предоставляется право работать на одном маршруте пять лет», — уточнил Ж. Касымбек.

Министр указал, что это делается для того, чтобы перевозчик имел гарантированные условия, позволяющие ему кредитоваться, покупать новую технику и знать, что завтра он не потеряет этот маршрут, потому что у него имеется контракт на пять лет.

«Банки эти договора рассматривают как дополнительную гарантию. А так, с Россией у нас работают 45 различных перевозчиков. Мы думаем, что по направлению Узбекистан будет порядка десятка, если не больше перевозчиков с каждой стороны», — заключил министр.