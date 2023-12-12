Прощальное слово ушедшему в вечность

20 ноября этого года из жизни ушел бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев. Российская пресса довольно широко освещала это событие, как и положено для политического деятеля такого крупного масштаба. Но какое отношение чужеземный губернатор имеет к нашей земле?

Конечно, по имени и фамилии нетрудно предположить, что этот выдающийся человек – казах по национальности. Но мало ли талантливых и знаменитых казахов проявили себя вдали от родного гнезда? Однако здесь другой, особый случай. Прах отца Амангельды Тулеева покоится в южноказахстанской земле, а значит, частица его души всегда находилась где-то рядом с нами.

CИЛА ЛИЧНОГО УЧАСТИЯ

Прежде, чем говорить о жизни Амана Тулеева, хочется рассказать о женщине, которая в начале 90-х годов вышла с ним на прямой контакт и долгое время поддерживала прочную душевную связь. Наверное, в России у этого яркого политика были свои биографы, но в Шымкенте этим архивно-исследовательским делом занималась Бигайша Таутиевна Нургазинова, которая давно известна своим неравнодушным отношением ко всему, чем может гордиться казахская земля. Думаю, в нашем городе больше нет такого человека, который состоял бы в переписке с такой значимой и практически недоступной персоной, каким был в свое время губернатор Кемеровской области – человек государственный, медийный и чрезвычайно занятой. А вот Бигайша сумела к нему пробиться, хотя не без труда, и вступила с ним в многолетнюю переписку, которая длилась без малого 25 лет.

Причем эти эпистолярные послания со временем приобрели теплый доверительный характер. Вот, например, что он пишет своей постоянной корреспондентке в одном из писем, датируемым 1998 годом:

«Уважаемая сестренка Бигайша!

Я снова искренне благодарю Вас за внимание, хорошие и добрые слова в мой адрес. Все, что Вы написали, Бигайша, глубоко тронуло меня, поэтому спешу сказать Вам огромное спасибо за неравнодушие и сопричастность ко всему, что происходит в наших государствах, так неразрывно связанных и историей, и родством, и духом своим. Дай Бог, не разорвутся эти связи наших народов. Поэтому, повторяю, нам надо быть всем мужественными и стойкими.

Всего Вам самого светлого и наилучшего в жизни, дорогая Бигайша, всяческого благополучия и крепкого здоровья! Берегите своих родных и близких, живите в радости, с надеждой, верой и любовью!»

Ну, разве похоже это искреннее, почти дружеское послание на формальную дежурную отписку? А таких писем и телеграмм было немало. Дело было даже не в том, что далекая собеседница сердечно откликалась на все значительные события жизни: поздравляла с праздниками, днями рождения, победами на выборах, выражала сочувствие и соболезнование, когда на шахтах Кузбасса происходили трагические аварийные ситуации… Скорее всего, эта переписка была для Амана Тулеева некой незримой нитью, связующей его с землею предков, от которой он был оторван по воле судьбы и стечения обстоятельств. А Бигайша Нургазинова мягко и ненавязчиво ему об этом напоминала.

Думаю, ему было чрезвычайно интересно впервые узнать, что он принадлежит к роду Адай Балыкши, а этот род ведет свое происхождение от легендарного Бейбарса. Мало того, Бигайша Таутиевна разыскала его младшую сестру Кадишу Тулееву, которая, как оказалось, все время жила в Шардаре и работала диспетчером в автобусном парке. Нужны ли были кемеровскому губернатору, выросшему и сформировавшемуся в России, эти исторические и этнографические познания? Наверное, нужны. Ибо каждый человек, по мнению Бигайши, должен знать свои глубинные корни, чтобы познать самого себя. Кто знает, может, некий далекий предок передал на генном уровне этот сильный и несгибаемый характер, каким обладал при жизни его потомок Аман Тулеев…

ФАКТЫ БИОГРАФИИ – ИЗВЕСТНЫЕ И НЕИЗВЕСТНЫЕ

В биографии Амангельды Молдагазыулы Тулеева (так будет по-казахски) есть непонятные «белые пятна», которые может разъяснить только чуткий и заинтересованный биограф, каким выступила Бигайша.

«В официальной его биографии он значится как Амангельды Гумирович Тулеев. Почему Гумирович, если отцом его был Молдагазы? Правда заключается в непростой и деликатной истории семьи, которую сейчас уже можно затронуть. Новое отчество маленькому сыну дала мать Мунира Файзовна в честь своего отца Гумира. Почему так получилось? В свое время у нее с мужем Молдагазы сложились непростые супружеские отношения. Когда муж ушел на фронт, она с сыном уехала в Кемеровскую область. Долгое время она говорила Аману, что его отец погиб на войне в 1943 году, еще до его рождения. Эта легенда так и вошла в общепринятую биографию: «Отец Молдагазы Тулеев, казах по национальности, ушел на фронт и погиб, так и не увидев рождения сына».

А на самом деле его отец благополучно вернулся с войны, жил и работал в Чимкентской области и умер только в 1975 году. Все это время отец искал сына, делал запросы, обращался к самому маршалу Гречко. Но все его попытки были безуспешны: он искал мальчика с отчеством Молдагазыевич, а не Гумирович – и поиски зашли в тупик. Так что, отец и сын при жизни так и не встретились…

Но она все-таки состоялась – уже на могиле отца в Шардаре. Это был единственный и последний раз, когда Аман Тулеев посетил казахстанскую землю – больше его сюда не приглашали по политическим причинам. Но могилу отца он увидел, обнес ее кирпичной стеной, установил памятную плиту и отдал запоздавшую дань его памяти…

Тут может возникнуть законный вопрос: почему же Аман Молдагазыевич, уже узнав о своем настоящем отце, посетил его могилу всего один раз? Это можно объяснить его плотным рабочим графиком и сложнейшими губернаторскими обязанностями. Он жил активной политической жизнью другой страны, которая стала родиной, и жил только ее заботами и чаяниями. К тому же, он всегда стоял в оппозиции к правящей партии, и это постоянное противостояние отнимало у него все душевные и физические силы.

В 1990 году Аман Гумирович стал народным депутатом РСФСР, позднее – председателем Кемеровского областного совета, а на следующий год впервые выдвинул свою кандидатуру на выборах Президента России (вот именно тогда его впервые и поддержала Бигайша ободряющими словами).

В родном Кузбассе за него отдали большую часть голосов, а по стране он занял четвертое место, что для новичка считалось несомненным успехом. Впоследствии Аман Тулеев еще дважды баллотировался на пост президента. Не то чтобы очень верил в свою победу, а делал это больше для привлечения внимания к непростым проблемам Кузбасса. В начале 90-х годов, особенно с развалом Советского Союза, эти проблемы привели к хроническим забастовкам шахтеров, недовольных условиями каторжного труда и недостойной оплатой, если, конечно, эта оплата вообще имела место…

В 1997 году в связи с крайним обострением социальной напряженности президент России Борис Ельцин был вынужден предложить строптивому оппоненту возглавить хорошо ему известный регион – тут нужен был сильный характер! – и через несколько месяцев Аман Тулеев безоговорочно победил на губернаторских выборах. Кемеровской областью он руководил почти 20 лет и смог вывести убыточный регион, охваченный постоянной протестной смутой, на новый успешный и качественный уровень.

Так скажите теперь: было ли время у человека со столь кипучей и деятельной натурой, хоть на короткий срок оторваться от неотложных дел? Пусть даже для личной душевной потребности. Тем более что и в Казахстане политика-коммуниста, соратника Геннадия Зюганова не очень-то жаловали – будь он хоть трижды казах…

ПОПЫТКА ЛИЧНОГО ЗНАКОМСТВА

В 2005 году аким Южно-Казахстанской области Болат Жилкишиев решил выйти на прямой контакт со своим знаменитым соплеменником и официально объявить Шымкент и Кемерово городами-побратимами.

Для начала в высокий кабинет он пригласил Бигайшу Нургазинову, которая тогда была директором интерната «Умит» для слепых и слабовидящих детей. Глава области, видимо, прослышал о ее контактах с Аманом Тулеевым и решил узнать подробности знакомства. Бигайша честно ответила, что, мол, знакома с ним только заочно, по переписке… «А мы вообще с ним не знакомы, – перебил ее аким, – вот и полетишь с нами и первая сойдешь по трапу…»

Шымкентский десант был многочисленным, где-то человек 20, и состоял из представителей властных структур, журналистов, предпринимателей. Летели чартерным рейсом, везли с собой много ценных подарков, был разработан подробный сценарий встречи… Но сам губернатор делегацию не встретил: он срочно выехал на место очередного взрыва в одной из угольных шахт. Ну, не мог он даже ради самых дорогих гостей нарушить свое неизменное правило: всегда быть лично на месте катастрофы и принимать меры для ее ликвидации.

Не приехал он и через сутки. Заместитель губернатора пытался сгладить ситуацию: организовал ознакомительную и культурную программы, но цели поездки, понятно, достигнуть не удалось…

Да, конечно, Аман Тулеев позже выразил сожаление и принес извинения за несостоявшуюся встречу. А Бигайшу поблагодарил за прекрасные поделки слепых детей, которые буквально на ощупь смогли создать настоящие предметы искусства!

Чуть позже в Шымкент с ответным визитом приехала делегация из Кемерово во главе с тем же губернаторским заместителем. Интернату «Умит» был подарен шикарный по тому времени телевизор и переданы теплые слова от Амана Тулеева… Но шанс личного знакомства был безнадежно упущен и, как оказалось, навсегда…

Блестящая политическая карьера Амана Тулеева непредвиденно прервалась в 2018 году после нашумевшей трагедии в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». В огромном пожаре тогда погибли 64 человека, из них более 40 детей. Разумеется, сам губернатор в этой ужасной трагедии был неповинен, но остаться на своем посту считал уже не вправе – по моральным соображениям высшего порядка.

Какое-то время после отставки он еще держался в строю: возглавлял Совет народных депутатов Кемеровской области, затем был выбран ректором института развития профобразования… Но от случившегося удара судьбы так и не смог оправиться. К этому времени закончилась и его переписка с Бигайшой, скорее всего, и со многими другими тоже. Стали подступать болезни, было время, когда он мог передвигаться только в коляске… А 20 ноября 2023 года его не стало.

Похоронили Амангельды Молдагазыевича Тулеева в Кемерово на православном кладбище. Знаю, многие соотечественники возмутятся: «Как это возможно?! Он же был казах и сын казаха!» Но тут надо помнить, что Аман Тулеев всегда жил в России, отдал ей все силы ума и души, был женат на русской женщине Эльвире Федоровне Соловьевой, а с детства его воспитывал отчим Иннокентий Иванович Власов, которого он чтил и любил до самой смерти. Уже под закат жизни Аман Тулеев принял православие, да и могло ли быть иначе?

Но вот интересный и значимый момент. На похороны из Казахстана поехали семь человек, были люди из Шымкента, в частности, директор телекомпании «Айгак» Дулат Абиш. Перед могилой своего соплеменника они прочитали Жаназа – заупокойную молитву из Корана. Отдали дань усопшему по мусульманскому обычаю и этим, кажется, восстановили религиозную справедливость. И то правда, ведь Бог един!

Мир его праху…

Елена Летягина