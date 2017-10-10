Грабитель в Кентау отобрал у пожилой женщины золото, сумку и телефон

В Кентау полицейские задержали мужчину, ограбившего пожилую женщину. 51-летний житель Кентау ограбил 62-летнюю женщину, накинувшись на нее прямо на улице, сообщили в пресс-службе ДВД ЮКО.

В конце сентября в дежурную часть ОВД Кентау обратилась 62-летняя потерпевшая с заявлением о том, что на одной из городских улиц на нее напал незнакомый мужчина. Напавший заломил пожилой женщине руки и отобрал у нее золотые изделия, деньги и сотовый телефон, после чего скрылся с места преступления. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшей, составила свыше 150 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОВД г. Кентау задержали подозреваемого, 1966 года рождения, местного жителя, ранее судимого. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР ОВД г. Кентау по статье 191 УК РК «Грабеж».

Вещественные доказательства изъяты. Подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование. В настоящее время полицейскими устанавливается причастность задержанного к другим аналогичным фактам преступления.