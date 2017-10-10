Кайрат Нуртас впервые за долгое время официально вывел в свет свою супругу Жулдыз Абдикаримову, пишет NUR.KZ.

Казахстанский певец пришел со своей женой на премьеру фильма, в котором он сыграл.

Долгожданную премьеру посетил аким Алматы Бауыржан Байбек, а также все яркие представили отечественного шоу-бизнеса, такие как Мадина Садвакасова, Баян Максаткызы с женихом Турсенгали, Мейрамбек Беспаев и многие другие.

Во время пресс-конференции жена Нуртаса не осталась в стороне и сказала пару слов.

«Я вышла за Кайрата замуж, чтобы стать ему хорошей женой, матерью его детей, опорой», — сказала она.