Кайрат Нуртас впервые за долгое время официально вывел в свет свою супругу

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Кайрат Нуртас с женой

Кайрат Нуртас впервые за долгое время официально вывел в свет свою супругу Жулдыз Абдикаримову, пишет NUR.KZ.

Казахстанский певец пришел со своей женой на премьеру фильма, в котором он сыграл.

Долгожданную премьеру посетил аким Алматы Бауыржан Байбек, а также все яркие представили отечественного шоу-бизнеса, такие как Мадина Садвакасова, Баян Максаткызы с женихом Турсенгали, Мейрамбек Беспаев и многие другие.

Во время пресс-конференции жена Нуртаса не осталась в стороне и сказала пару слов.

«Я вышла за Кайрата замуж, чтобы стать ему хорошей женой, матерью его детей, опорой», — сказала она.

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1 Комментарий Включено "Кайрат Нуртас впервые за долгое время официально вывел в свет свою супругу"

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Ээээ сорлы казагымай. Как будто кроме этого нуртаса, проблемы нет в КАЗАХСТАНЕ. Лично мне фиолетово, да пусть у него будет хоть 5 жен. Нур кз как уличная баба пишет то про есентаеву, то про нуртаса. Ребята прикалываются — что то ломка начинается, 2 дня как не пишут про есентаеву или нуртаса. Жемектын куспагы бар, сейчас казахи делают тойи на широкую ногу, залезают по уши в кредиты. Народ остановись, тратте деньги на образование детей, себя. Я недавно разговаривал с российским программистом в алматы, когда ездил в командировку. Так он говорит, что в казахстане программисты слабые. Надо развивать эту стезю, тем более… Показать весь текст »
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