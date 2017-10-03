Молодежь из ЮКО рвется в армию. Более 400 новобранцев были отобраны для службы во время осеннего призыва. Для региона цифра ничтожно мала, многие парни призывного возраста готовы опровергать решение комиссии и доказывать свое право защищать Родину.

Воинские подразделение, куда отправятся служить южане самые разные — это Национальная гвардия, Аэромобильные войска, Служба государственной охраны и другие. К слову, в президентскую охрану парней из Шымкента берут чаще всего, хотя требования предъявляются особые.

Начальник департамента по делам обороны Талгат Аликулов отметил высокую конкуренцию во время осеннего призыва. Сегодня в армию идут лучшие. «У нас густонаселенный регион, а заказ из минобороны мы получаем не такой большой, ровно столько, сколько требуется вооруженным силам. У нас есть из кого выбирать — желающих очень много», — говорит военком.

Пройти все круги обследований и тестов — задача не из легких, кто-то отсеивается на медкомиссии, кто-то во время тестирования на стрессоустойчивость. В приоритете — парни, имеющие техническую специальность.

Движет призывниками не только жажда «отдать долги» своей стране. Молодой человек знает, что в армии нелегко, однако есть место и личной мотивации. Для большинства призывников это первая ступенька успешной карьеры. Сегодня без военного билета для тебя закрыты очень многие сферы деятельности. Полиция, офицерская карьера, КНБ, ЧС, охрана… В некоторых секторах бизнеса, даже не связанных с охраной, работодатели требуют военный билет.

Для госслужащих опыт срочной службы, по закону, не требуется, но при приеме на работу на это обязательно обращается внимание. Призывники говорят откровенно, к примеру: «Хочу служить во внутренних войсках, потому что после службы в полицию работать пойду». Другому нужен военный билет, «потому что с ним в жизни легче будет».