Очередная партия призывников отправилась служить в Национальную гвардию

Очередная партия призывников отправилась в ряды Вооруженных сил Республики Казахстан. Молодым людям, предстоит отдавать свой долг Родине в Национальной гвардии.

В эту часть отправились 36 молодых шымкентцев. Их провожали с городского сборного пункта под звуки военного оркестра.



Ажимукан Шынтаев, заместитель начальника департамента по делам обороны Шымкента, полковник:

«В народе говорят: «Ел үмітін ер ақтар, Ер атағын ел сақтар». Судьба страны и её независимость находятся в руках защитников Отечества. В этом году более тысячи молодых жителей Шымкента были направлены в ряды Вооружённых сил, Пограничной службы, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Службы государственной охраны. Сейчас стартовал набор в подразделения Национальной гвардии».



Все призывники прошли необходимые медицинские и психологические осмотры. При отборе учитывалась гражданская специализация молодых людей. Напомним, что Государство предоставляет военнослужащим ряд льгот, включая возможность бесплатного обучения в вузах, приостановление кредитных платежей на период службы и дополнительные меры социальной поддержки.