Наведен порядок на мусульманском кладбище в отделении Тельмана. Здесь убран сухостой, карты кладбища вычищены от мусора и сухой травы, которые угрожали пожарами. Сейчас на тропинках кладбища чисто и люди могут беспрепятственно пройти к могилам своих родных.

Также в Шымкенте завершили работы по ограждению 5 кладбищ. Всего в областном центре сегодня существует 44 погоста.

В этом году по многочисленным просьбам горожан с бюджета было выделено 40 млн. тенге для ограждения кладбищ и строительства крытых навесов, где посетители кладбищ могли прочитать коран. Кроме того, была проделана работа и по засыпке тропинок гравием. По словам специалистов, работы в этом направлении еще продолжатся.

Жандос Оспанов, заведующий сектором отдела ЖКХ г. Шымкента: «До конца этого месяца у нас предусмотрены работы по ограждению территории кладбищ. Ограждение будет производиться из металлической кованной стали».