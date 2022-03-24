Глубокие ямы образовались на кладбище в Шымкенте

На кладбище в Шымкенте появились ямы на старых могилах. Видеозапись в социальных сетях шокировала Казнет.

На погостах образовались глубокие провалы. Случившееся породило больше вопросов, чем ответов. Некоторые предполагают, что это проделки сектантов, другие ссылаются на непогоду. Последних поддерживают и в местном акимате.

Огромные дыры в могилах образовались на мусульманском кладбище в микрорайоне Кайтпас-1. Одна из ям на могиле настолько глубока, что видно подножье склепа. Провалы в земле снял очевидец и выложил видеозапись в сеть. Шымкентцы начали строить догадки, как именно они могли появиться.

«Что-то мне кажется, что это не из-за дождя. Опять какие-то секты образовались», — говорит комментатор.

«Вы посмотрите как ровно на всех могилах, посередине дыра глубокая, заметьте, на всех могилах, сколько лет лежали шли дожди, и ничего», — предположила девушка.

«Конечно, зрелище не из приятных, но тут и ребенку понятно, во-первых дожди, а во-вторых может быть подземный обвал, где-то в глубине есть вода», — пишут под постом.

Работники кладбища солидарны с мнением, что глубокие ямы на могилах — последствие проливных дождей. Землю размыло и она дала осадку. По их словам, на территорию кладбища просто так не попасть, погост огражден высоким забором, здесь дежурят охранники. Правда, они закапывать ямы не будут, говорят в местном акимате. Да и у компании, которая занимается обслуживанием кладбища, другие функции.

«В год на содержание кладбища выделяют 29 миллионов тенге. Обслуживающая компания подрезает ветки, убирает мусор, следит за тем, чтобы не разрастались трава и сорняки. Мы сейчас нашли спонсоров, за их счет могилы закопаем обратно, сейчас пока мешает непогода», — говорит Нуржан Дуйсенов, главный специалист Каратауского акимата г. Шымкента

В акимате призывают шымкентцев, чьи родственники похоронены на кладбище, помочь зарыть глубокие ямы и привести внешний вид погоста в норму.