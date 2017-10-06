Мертвые не имеют голоса или как ограждают кладбища в Шымкенте

Вопиющий случай бесконтрольной растраты бюджетных средств вызвал гнев у жителей населенного пункта Мартобе. По их словам, 9 миллионов тенге, выделенные на ограждение кладбища со столетней историей, просто «спустили».

Оразалы Кенжебеков часто приходит на могилы своих родных, чтобы прочитать молитву и помянуть усопших. Узнав, что вскоре кладбище будет полностью огорожено, обрадовался, однако увидев, как производится текущий ремонт, Оразалы не смог сдержать эмоций. Материалы используются самые дешевые, а работы выполнены по принципу «мертвые не имеют голоса».

Оразали Кенжебеков, сельский бий: «Они думают, мы ничего не замечаем. Сами посмотрите -на чем все это держится? Оно и без ветра отваливается, что же будет когда сильный ветер подует? Сколько денег выделили, все зря будет…»

Жители недовольны и самими рабочими. Говорят, дешевая рабочая сила из соседнего Узбекистана качеством выполненных работ не отличается. У гастарбайтеров на руках нет ни проекта, ни даже чертежа.

Рабочий подрядной организации: «Нам все на словах сказали. Проекта не видели. Зарплату получаем по объему работ. Нас 6 человек, приехали из Узбекистана».

Как выяснилось, позже планируется оградить и христианское кладбище. На нем хоронят с 1892-го года и погост находится неподалеку от мусульманского кладбища. Будет ли здесь вестись контроль за проведением работ, кто является подрядной организацией, из чего будет сделано ограждение и сколько денег на это будет потрачено — неизвестно. В городском акимате обещают подготовить ответы на все эти вопросы.

Николай Путилин