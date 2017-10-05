Новая проезжая часть улицы Байтурсынова проваливается и рассыпается. Подрядчик, выполнявший работы по замене тепломагистралей по улице, не выполнил обещание, данное городским властям. Одна из главных улиц Шымкента должна была открыться еще 1 октября.

Огромные заторы в часы пик для Шымкента давно не новость. Горожане вынуждены простаивать в пробках, в надежде добраться на работу вовремя. Ситуация на дорогах города только усугубилась, когда на улице Байтурсынова начался ремонт теплотрассы. Изначально планировалось, что проезд по дороге возобновится в первых числах сентября. Подрядчики назвали эту дату нереальной и попросили отсрочки еще на один месяц — до первого октября.

«До 20 сентября мы завершим прокладку труб и начнем укладывать асфальт. Обещаем завершить работы до 1 октября. До того момента мы на постоянной основе будем поливать улицу, чтобы не поднимать пыль!», — говорили представители подрядной организации.

И на этот раз дорожники не сдержали своего обещания. Проезжую часть улицы Байтурсынова так и не открыли. Мало того, обнажилась еще одна проблема. Кстати, вполне предсказуемая. Свежий асфальт дал просадку. Улица Байтурсынова сегодня, буквально, трещит по швам.

«Из-за дождей вода проникает в нижние слои грунта. Из-за этого асфальт и проседает…» — уверены специалисты.

Но у городского ЖКХ другое мнение. Сваливать с больной головы на погоду у компании-подрядчика «Сити строй» не выйдет, уверяют коммунальщики. Тем более, синоптики не раз предупреждали: осень начнется рано, с похолоданием придут и дожди. Теперь подрядчикам придется готовится к штрафным санкциям.

Нурлан Жаманкоз, заместитель руководителя отдела ЖКХ: «Мы направили письмо заказчику, то есть компании «Куатжылуорталык». Теперь за каждый день просрочки они будут платить штраф. Сумма составит 0,1% от суммы, предусмотренной на восстановление дорожного покрытия».

Платить штрафы и тем более судиться с горакиматом, понятное дело, никому не хочется. Подрядчики заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве и новых объектах. В «Сити-строй» уверяют, что до конца этой недели все огрехи будут устранены и движение, как машин, так и автобусов по улице Байтурсынова восстановится.

Кстати, общая сумма всех работ составила порядка 890 миллионов тенге.