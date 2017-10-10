Новые автобусные остановки устанавливают в Шымкенте

В этом году на центральных улицах областного центра будет установлено 95 современных остановок. Автобусные станции изготовлены по французскому образцу с щитом для размещения рекламы.

Новые автобусные остановки по французскому образцу появились на улицах Шымкента. Автобусные павильоны представляют собой металлическую конструкцию: прозрачное стекло, место для размещения рекламы, скамейка и урна.

«Согласно поручению акима города Габидуллы Абдрахимова, было принято решение о замене автобусных остановок на центральных улицах Шымкента. Из бюджета были выделены средства. Остановки по французскому дизайну уже установлены в самых крупных городах Казахстана — Алматы и Астане», — сказал Ерубай Куралбаев, заведующий сектором отдела ЖКХ г. Шымкента.

Власти Шымкента планируют установить 95 подобных остановок на центральных улицах города: Желтоксан, Байдибек би, Кунаева и Тауке хана, на Темирлановском шоссе и по проспекту Республики. Жители и гости города к новым остановкам отнеслись неоднозначно.

— Мне очень нравится новый дизайн автобусных остановок. Очень красиво, эстетично и современно…

— Не пойму, зачем ставить такие остановки, под которыми невозможно спрятаться от солнца и дождя? Зачем тратить народные средства на такие бесполезные конструкции?..

Для строительства 95 остановок из городского бюджета выделено 83 млн. тенге. Победителем конкурса государственных закупок стала строительная компания ТОО «Евразия консалтинг».

«У нас предусмотрен дополнительный проект по установке еще 35 остановок. Дизайн горожанам знаком. Они выполнены из металлических конструкций со скамейками», — дополнил Ерубай Куралбаев, заведующий сектором отдела ЖКХ г. Шымкента.

Много лет в Шымкенте длится эпопея с обустройством остановок общественного транспорта. Одни менялись несколько раз, другие, как будто совсем не в городском управлении. Остается лишь надеяться, чтобы новые остановочные павильоны не стали для нас настоящим бедствием. А вообще, стеклянные остановки, там где их придумали, не являются проблемой. Там летняя температура в среднем ниже на 10 градусов, чем в Шымкенте.

Бахром Абдуллаев