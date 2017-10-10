Новые автобусные остановки устанавливают в Шымкенте

В этом году на центральных улицах областного центра будет установлено 95 современных остановок. Автобусные станции изготовлены по французскому образцу с щитом для размещения рекламы.
Новые автобусные остановки по французскому образцу появились на улицах Шымкента. Автобусные павильоны представляют собой металлическую конструкцию: прозрачное стекло, место для размещения рекламы, скамейка и урна.
«Согласно поручению акима города Габидуллы Абдрахимова, было принято решение о замене автобусных остановок на центральных улицах Шымкента. Из бюджета были выделены средства. Остановки по французскому дизайну уже установлены в самых крупных городах Казахстана — Алматы и Астане», — сказал Ерубай Куралбаев, заведующий сектором отдела ЖКХ г. Шымкента.
Власти Шымкента планируют установить 95 подобных остановок на центральных улицах города: Желтоксан, Байдибек би, Кунаева и Тауке хана, на Темирлановском шоссе и по проспекту Республики. Жители и гости города к новым остановкам отнеслись неоднозначно.
— Мне очень нравится новый дизайн автобусных остановок. Очень красиво, эстетично и современно…
— Не пойму, зачем ставить такие остановки, под которыми невозможно спрятаться от солнца и дождя? Зачем тратить народные средства на такие бесполезные конструкции?..
Для строительства 95 остановок из городского бюджета выделено 83 млн. тенге. Победителем конкурса государственных закупок стала строительная компания ТОО «Евразия консалтинг».
«У нас предусмотрен дополнительный проект по установке еще 35 остановок. Дизайн горожанам знаком. Они выполнены из металлических конструкций со скамейками», — дополнил Ерубай Куралбаев, заведующий сектором отдела ЖКХ г. Шымкента.
Много лет в Шымкенте длится эпопея с обустройством остановок общественного транспорта. Одни менялись несколько раз, другие, как будто совсем не в городском управлении. Остается лишь надеяться, чтобы новые остановочные павильоны не стали для нас настоящим бедствием. А вообще, стеклянные остановки, там где их придумали, не являются проблемой. Там летняя температура в среднем ниже на 10 градусов, чем в Шымкенте.
Бахром Абдуллаев
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7 Комментариев Включено "Новые автобусные остановки устанавливают в Шымкенте"
А ничего,что у нас погода не французская?! Все не нажруться,лишь бы хапнуть! Неужели нельзя найти деньгам более достойное применение?!
ПРРИВЕТ!!! ПРЯМ В ТОЧКУ
БАРЫШНЯ
скока можно одно и тоже делать !?????
зб уже оставте раз и навсегда одну остановку !!!!! сделайте норм!!!
задумайтесь скока вы потратили на одну остановку (и каждый год одно и тоже )))
ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ !!!!!!!!! КАК УСТРОИТСЯ В АКИМАТ ))))))))))))))))))))))))))))
ЭТО ТАК ВЕСЕЛО БАБКИ ПРОСТО ТАК ИДУТ )))))))))))
Красиво и бесполезно! Кто занимается облагораживанием нашего города, по городу пешком не ходит. Они не понимают что такое солнце печет и дождь льет. Как бы из окна машины с кондиционером все просто замечательно! 😕
Сколько мы уже видели разных остановок… Все для народа у нас
При таком летнем климате, надо ставить остановки с кондиционерами.
Выход прост: без вложений государственных денег, разработать типовой проект остановки, чтоб в ней был магазинчик и кто хочет вложить деньги, тот строит остановку и работает, а со стороны государства выделяется земля.
Что за глупости, такие остановки стоят и в Дубай, и на юге Китая и Японии, в Испании и Турции. Пол мира в таких остановках. Просто во всех этих странах человек больше 2-х минут на остановке не стоит, потому что нет проблем с транспортом. Нужно решать проблемы с транспортом. А строить остановки с кондиционером — так вы посчитайте сколько стоить будет такая остановка и сколько уйдет на ее обслуживание. Прибавить к этому наш вандализм, так их просто изуродуют.