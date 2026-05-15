«Бесхозные» многоэтажки в Шымкенте предложили передать под управление

В Шымкенте состоялся форум, посвящённый вопросам управления многоквартирными домами и развитию сферы жилищно-коммунального хозяйства. Участники обсудили качество коммунальных услуг, благоустройство дворовых территорий, обновление инженерных сетей и пути эффективного взаимодействия между жителями и управляющими организациями.



На форуме председатели домов, представители акимата и депутаты рассмотрели предложения по совершенствованию работы объединений собственников имущества и кооперативов собственников квартир, а также вопросы усиления обратной связи с жителями. Участники встречи подняли тему передачи, так называемых бесхозных многоэтажек, управляющим компаниям.

По словам специалистов, это позволит улучшить содержание домов и обеспечить бесперебойную работу инженерных систем.



Габит Сыздыкбеков, аким города: «Работа по внедрению объединений собственников имущества и системы прямого совместного управления началась ещё в период моей работы в Астане. Однако, тогда многие вопросы оставались лишь на бумаге, а основное внимание уделялось показателям. По этой причине механизм работы не был полностью отлажен. Сегодня важно открыто говорить о существующих проблемах и совместно искать пути их решения».



В ходе форума также говорили о планах по открытию специального фронт-офиса для жителей. Подобные центры уже работают в 14 регионах страны. Ожидается, что фронт-офис позволит оперативно рассматривать обращения горожан и усилит информационно-разъяснительную работу в сфере жилищно-коммунального хозяйства.



Болатбек Нажметдинулы, депутат мажилиса парламента РК: «Не только в Шымкенте, но и по всему Казахстану необходимо открывать такие фронт-офисы. В первую очередь нужно открыто показывать, какие существуют проблемы, и рассматривать пути их решения. Уже создан специальный Telegram-канал. Если ОСИ не справляется или не может законным путём защитить интересы жителей, таким людям будут помогать. Главная задача — не затягивать решение проблем граждан».



В ходе встречи участники также обсудили вопросы создания объединений собственников имущества. Председатели домов представили свои предложения по формированию открытой и эффективной системы управления жилыми домами. Особое внимание было уделено повышению квалификации руководителей органов самоуправления.



Алия Жанибекова, председатель дома: «Ранее я уже поднимала этот вопрос перед правительством — о повышении квалификации. Сейчас этим начали заниматься. Сегодня тоже прозвучало, что обучение поставят в приоритет. Меня это очень радует. Я управляю домом уже около четырёх лет, и за всё это время ни разу не доводила ситуацию до конфликтов».



Для эффективного решения накопившихся проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства необходимо выстроить тесное взаимодействие между местными исполнительными органами, управляющими организациями и жителями.

Отмечается, что работа в данном направлении будет продолжена и будет вестись поэтапно. В завершение мероприятия состоялось награждение активных председателей домовых комитетов.