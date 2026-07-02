В Шымкенте маршрутный автобус протаранил остановочный павильон. ДТП произошло на улице Алпысбаева.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением, после чего автобус выехал на остановку. К счастью, в момент аварии людей в павильоне не было, поэтому обошлось без пострадавших. Пассажиры автобуса также не получили травм.

После происшествия местные жители вновь обратили внимание на расположение остановки. По их словам, павильон установлен таким образом, что частично перекрывает тротуар. Из-за этого пешеходам приходится обходить его по краю проезжей части, рискуя оказаться под колесами автомобилей.

Горожане надеются, что после этого инцидента ответственные службы проверят безопасность участка, дадут оценку правильности размещения остановочного комплекса и примут меры, чтобы подобные ситуации больше не повторялись.