Пифагор из Шымкента убежден, что цифры знают всё

Мне очень нравится одно из изречений писателя Терри Пратчетта: «Люди интересные существа. В мире полном чудес, им удалось придумать скуку». В Шымкенте есть немало людей, которым в принципе не знакомо понятие «скука». И один из них – Абдужафар Шабдыраимов.

Абдужафар – по образованию инженер-технолог, в свое время закончил Ленинградский институт советской торговли. В числе его многочисленных увлечений – изучение духовных практик, постижение возможностей человека, в том числе направленных на самоисцеление. А еще его занимают цифры, потому что он уверен в том, что числа первичны над словом, цифры знают все. Он убежден: каждый человек талантлив, в каждом из нас скрыты особые знания и возможности.

– Так-то оно так. А как распознать эти способности?

– В ходе жизни высшие силы дают человеку подсказку.

– Но сможет ли человек вовремя увидеть, почувствовать их?

– Как правило, с первого раза нет. Тогда ему даются еще несколько возможностей. И если он ощутил своей интуицией, мозгом, кожей, что нашел свое, свой путь, его начинают вести высшие силы, он все чаще и чаще испытывает моменты счастья.

– А как вы почувствовали в себе особые способности?

– Первая подсказка мне была дана, когда я учился в институте. Мы сдавали зачет по предмету «Автоматика оборудования», к изучению которого я не проявлял никакого рвения. Надо было решить две задачи. Взглянув на условия, я вмиг понял – мне их ни за что не решить! Но я же студент… Сел за парту и разложил перед собой листки бумаги. К удивлению, моя рука быстро написала несколько формул (которых, я точно не знал) и в течение трех минут обе задачи были решены, я получил зачет. На этой же волне успел помочь с заданиями своим сокурсникам. Это была первая подсказка, на которую я не обратил внимания. Анализируя эту ситуацию, я до сих пор не нахожу ей логического объяснения.

– Когда же последовала вторая подсказка?

– В 1985 году я впервые приступил к изучению психоанализа Зигмунда Фрейда. Читал тему «Как смерть близких может оказать сильную депрессию». Только закрыл книгу, это была глубокая ночь, услышал звонок в дверь – пришел мой однокашник Магомед. Он извинился за ночное вторжение. Из разговора с ним я понял, что у него недавно умер отец. А пришел он ко мне, потому что его замучило навязчивое желание покончить с собой. Вчера хотел спрыгнуть с 9-го этажа, а пару часов назад чуть не бросился под колеса КамАЗа. Я, вспомнив прочитанное, попытался «разложить» его ситуацию по полочкам, понять, с чего все началось. Выяснилось, что когда Магомеду, старшему сыну, сообщили о смерти отца, он произнес: «Слава Богу!» Меня эти слова не удивили – его отец был садистом в семье. Но дело в том, что эта фраза перешла из сознания в подсознание Магомеда, чувство вины не давало ему покоя. Благодаря знаниям, полученным у Фрейда, я смог спасти Магомеда от суицида. Вот это и была вторая подсказка…

– А были еще?

– Изучая травы, минералы, лекарства, вибрации, генетику, энергетику и конечно же, причины возникновения болезней, я получил третью подсказку – это числа! Числа в любых их проявлениях. Российский экстрасенс, автор оздоровительных методик Николай Пейчев утверждает, что бо-ле-знь означает Бог-лечит-знанием! И это абсолютно верно. Болезнь начинается с падения энергетики, которая у здорового человека равна 100 процентам.

– А как можно узнать, насколько у тебя здорова энергетика?

– Человек это может узнать сам. С помощью радиэстезического метода, то есть биолокации, в народе – маятника. С помощью маятника любой человек может получить ответы из Единого энергоинформационного поля Земли. Необходимы лишь определенная тренировка и настойчивость. Кто-то освоит работу с маятником за несколько дней, другим понадобится больше времени. Но это доступно каждому, не высшая математика. Разумеется, плюс работа с подсознанием, сосредоточенность на своем внутреннем мире, «голосе».

– Напомните причины падения энергетики.

– Я назову основные: инфекционный план – это патогенные вирусы, бактерии.

Второе – это негативная программа, наложенная на человека, в народе – порча.

– Вы знаете, как можно убрать эти причины?

– Да, с помощью цифр. Маятником надо найти нужный числовой ряд для больного органа, этот ряд может состоять из нескольких чисел. Зная его, можно восстановить энергетику.

– Главное уяснить, что речь идет не об излечении, а о восстановлении энергетики.

– В свое время меня поразили труды нашего современника – генерала Алексея Юрьевича Савина. Он руководил советской программой «Мозговые войны», с помощью которой искали, находили и воспитывали людей с исключительными способностями. Его группа придумала методику, как из среднего человека сделать гения. В конце 80-х-начале 90-х годов по заданию правительства РФ была создана спецгруппа экстрасенсов во главе с Савиным, в задачу которой входило создание защиты от проникновения негативных программ на VIP-персоны правительства. Задача группой была решена быстро и успешно. К сожалению, Савин в изданной затем книге ничего не сообщил о том, как защищаться от негатива простому народу. Но в целом же, Савин, а я очень трепетно отношусь к этому человеку, пишет, что негатив захватил 75% планеты. Хотя должен бы соблюдаться баланс – 50 на 50. Если же позитив в мире опустится ниже 18%, с Землей случится катастрофа. Он даже указал примерный срок – 2040-й год. Генерал Савин считает, что процесс этот уже необратим. Я же убежден, что не все потеряно, стоит восстановить баланс сил и тем самым спасти и Землю и людей.

Высшие силы подарили мне число, проговорив которое всего один раз из человека тут же уходят наложенные на него все негативные программы, любой формы и мощности. Наложенные в прошлом и настоящем. Восстанавливают ауру и пять тонких тел. Открывают чакры и лечат многие болезни. Первыми это оценят люди, разбирающиеся в тонком духовном мире. Я не стану держать это число в секрете. Оно через меня передано Высшими силами людям. Вот оно, это число – 66.6. Надо правильно его читать – шестьдесят шесть, шесть, то есть с паузой. Я очень прошу всех проговаривать это число не менее двух раз в день – утром и вечером.

– Да, и будет вам счастье… Но, позвольте, Абдужафар, это же не что иное, как число зверя, «сатанинское» число – три шестерки…

– Вы имеете в виду число, упоминаемое в Библии? Это всего лишь наше толкование чисел. В Китае, к слову, это число 666 относят к счастливейшим. Я предвидел подобную реакцию.

Что я могу возразить? На Землю пришла Эра Водолея. Это означает, что на Землю идет большой поток новых вибраций, энергетик, знаний. Это повсеместно можно наблюдать по нашим детям, внукам – они умнее, они лучше нас!

– Тогда такой вопрос: на чем основан фундамент ваших знаний?

– Он полностью основан на знаниях, почерпнутых мною из книг, но в особенности – из книг Людмилы Пучко, кандидата технических наук, радиофизика, специалиста по системам космической связи. Я всем рекомендую хотя бы просто полистать ее книги «Открытие будущего», «Биолокация для всех», «Система самодиагностики и самоисцеления человека». По мнению Людмилы Григорьевны, все вирусы, бактерии, минералы, травы и человек имеют свой диапазон частот. Правильно подобрав нужный диапазон для данного вируса в виде трав, геометрических рядов или числовых рядов, можно с легкостью этот вирус уничтожить. К великому сожалению Людмила Григорьевна скончалась в октябре 2010 года. Уверен, если бы она прожила еще несколько лет, она обязательно нашла и составила бы числовые ряды, так как на сегодняшний день они очень эффективны. Мне удалось продолжить ее работу.

– Да уж «скромное» заявление.

– Дело не в нескромности, как вы изволили заметить. Мне надо успеть поделиться информацией, в том числе и такой. Я многократно посещал мавзолей в Туркестане. Меня очень заинтересовала печать Ахмеда Ясави, которую, я слышал, многие называли святой. Но почему? Разобраться в этом мне помогла сотрудница областной библиотеки «Отырар» Гаухар Медеуова. Она нашла описание печати в газете «Известия» от 1897 года. В декабре 1890 года печать Ахмеда Ясави для оттиска была доставлена Абубакиром Диваевым из Ташкента в Казань. Печать состояла из трех концентрических кругов. Внутри малого круга на арабском языке написаны слова, в переводе на русский: Хазрети Султанъ ходжа Ахмедъ Ясави. 1212 год (по григорианскому летоисчислению – 1797 год). По краю окружности, между средним и внешним кругами написана молитва: «Бисмилля – есть лучшее из имен во имя Бога, Господа земли и Господа неба. При имени Бога ничто не вредитъ ни на землъ, ни на небъ (ибо Господь) есть слышащий и знающий». Это перевод с арабского.

Изучив это описание маятником и прочитав молитву на арабском языке (русский перевод здесь не точный), я убедился, что энергетика человека сразу увеличивается в пять раз на 2-3 часа. Меня этот факт очень взволновал и поразил. После этого я стал на Космос и весь мир смотреть с позиции энергетики, стал находить сильные энергетические места, посещать святые места, накапливать и увеличивать у себя энергетику. Стал повсюду искать и находить позитивное, что может помочь современникам.

Я до сих пор нахожусь под впечатлением посещения павильона Ватикана на ЭКСПО-2017. Он был посвящен энергии и этическим нормам. Я стоял в этом павильоне и чувствовал какую-то особую, мощную энергетику. Там действительно задумываешься над тем, могу ли я что-то изменить в этом мире, в каких условиях будут жить наши потомки, какой мы оставим эту планету? Я стоял и просто молился, медитировал. И интерьер павильона располагал к этому – повсюду изображения на библейские темы, моменты из жизни Святого Франциска, другие иллюстрации на церковные сюжеты…

– Вы и сейчас можете поделиться с земляками сокровенным.

– Спасибо. Недавно меня заинтересовали слова – Вера, Надежда, Любовь. Я решил расставить их по энергетике, по значимости и добавил к ним еще 10 слов, для выбора. Вот что у меня получилось. Называю эти слова по убыванию энергетики. Первым идет слово Любовь. Затем – Послушание. Прозрение. Искренность. Вера. Получается, что к Вере можно прийти, только пройдя предыдущие четыре положения. Слова Люблю, Прости, Благодарю – людям надо говорить друг другу, как можно чаще. Чем чаще их произносишь, тем быстрее снижается гордыня. А слово Люблю надо говорить всем, всегда и везде! Это магическое слово! Космос и высшие силы всегда приветствуют эти слова.

– С этим трудно не согласиться. И вам Добра и Любви, Абдужафар.

Фарида Шарафутдинова