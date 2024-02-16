Вопрос строительства атомной электростанции обсудили в Шымкенте. Тема вызвала оживленные споры. Общественность, экологи, энергетики говорили о том, как проект изменит жизнь казахстанцев и как он поможет энергетике страны?

Одни считают, что проект дорогой и рискованный, другие утверждают, что это необходимо и безопасно. Но эксперты сходятся в одном: казахстанцы не должны остаться формальными участниками. У всех есть право и возможность выразить своё мнение по этому вопросу.

«Я думаю, что в случае строительства АЭС – это сложный с политической точки зрения вопрос. Поэтому Президент решил, что в этом случае должны решать все граждане Казахстана, потому что для нас, экологов, есть ещё и другая стадия, когда мы ещё обсуждаем экологические аспекты на стадии воздействия на окружающую среду и там проводятся общественные слушания», — говорит Вадим Ни, директор социально-экологического фонда.

1 сентября прошлого года Президент Казахстана предложил вынести этот вопрос на общенациональный референдум. В Послании народу Казахстана он отметил, что есть разные мнения по поводу целесообразности строительства. С одной стороны, в стране имеется значительный потенциал для развития атомной энергетики, с другой, у многих граждан и экспертов есть опасения по безопасности проекта.