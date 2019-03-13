Участники 38 компаний из пяти стран — Казахстана, Киргизии, России, Узбекистана и Испании — представили современное строительное оборудование, материалы а также предметы интерьера на выставке «Шымкент BUID — 2019».

Здесь же можно увидеть новейшие разработки, применяемые в энергетической сфере. Предприниматели юга проявляют к этим новинкам повышенный интерес.

На профессиональной выставке представлен широкий спектр продукции в сфере строительных и отделочных материалов, а также водного сектора народного хозяйства.

Участвуют в ней и предприятия из России. Один из участников — «Уральский Стандарт», предприятие, которое заинтересовано в продвижении на юге Казахстана высокотехнологичного и экономичного материала для создания инженерных сетей, в частности труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом.

Илья Фадеев, представитель ООО ТД» Уральский стандарт», Россия:»Мы тесно работаем с шымкентским водоканалом».

Представители испанской компании готовы сотрудничать на долгосрочной основе. Ведь подобные выставки очень важны для установления деловых связей, обсуждения последних разработок и новинок в области строительства. Важны и торгово-экономические взаимные интересы между нашим регионом и другими странами.

Григорий Гуряков, представитель испанской компании:»Мы поставляем оборудование для завода «ЖБИ», «АРТ Курылыс» и надеемся, что подпишем соглашения на сотрудничество с другими компаниями».

Выставка продлится до 15 марта. Так что еще два дня есть в запасе у тех предпринимателей, кто имеет строительные фирмы или же планирует начать свой бизнес в этой сфере. Стоит отметить, что 14 марта на выставочной площадке пройдет семинар на тему «Энергетика, электротехника и энергетическое машиностроение».

Шынар Оразова