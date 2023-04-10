В 9 населенных пунктов проведут питьевую воду до ноября

Проблема с питьевой водой полностью разрешится в 9 населенных пунктах в Енбекшинском районе в течение 7 месяцев.

Об этом рассказали в управлении энергетики и развития инфрастуктуры.

Сейчас специалисты проводят водопровод в жилые массивы Каратобе, Карабастау, Абдулабад, Тогыс, Жулдыз, Бадам-1, Жыланбузган, Айнатас, Базаркакпа.

«В 2022 году в целях реализации данного проекта заключен договор с ТОО «Сарыагаш-Аман», разработана проектно-сметная документация на реконструкцию водопроводных сетей и водозаборных сооружений, получено положительное заключение экспертизы. До настоящего времени под руководством подрядного учреждения завершено 48% работ, проведен водопровод протяженностью 35,5 км», — говорится в сообщении управления энергетики и развития инфрастуктуры.

Уже к ноябрю месяцу специалисты обещают провести питьевую воду в дома тысячи жителей вышеуказанных жилых массивов.