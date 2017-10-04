Руководитель облспорта ЮКО установил рекорд по лянге. На прошедшем первенстве Южно-Казахстанской области по игре в лянгу руководитель областного Управления спорта Алибек Нуртаев набрал 45 (!) очков в лянге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Лучший из игроков в лянгу набрал лишь 42 очка. Первое место в командном зачете в этой игре заняли спортсмены из Байдибекского района. Второе место заняла команда Созакского района, третье — команда Казыгуртского района.

Победителей поздравил комментатор телеканала «Gazsport» Ермек Торениязов, пожелав им дальнейших успехов в спорте. К слову, команды-победительницы и лучшие игроки примут участие в республиканских соревнованиях.

К слову, лянга — волан, изготовленный из лоскутка козьей или овечьей шкуры, с пришитой к нему свинцовой «пуговицей» диаметром 2 см и толщиной около 3 мм, предназначенный для одноимённой подростковой дворовой игры, распространённой в странах Центральной Азии, куда она предположительно попала из Урумчи и Кашгара. В советское время игра была настолько популярна (особенно весной), что являлась серьёзным препятствием учебному процессу в школах, в связи с чем в школах Средней Азии и Казахстана игра не приветствовалась. Учителями и врачами муссировалась теория о том, что игра в лянгу вызывает паховую грыжу.