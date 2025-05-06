В Шымкенте установлен новый рекорд Казахстана

В Шымкенте установили новый рекорд Казахстана. Пауэрлифтер Артык Досалиев сдвинул с места и протащил пять железнодорожных вагонов весом 120 тонн. Чтобы зафиксировать чистоту рекорда в мегаполис приехал представитель казахстанской книги рекордов.

120 тонн смог сдвинуть с места силач из Шымкента. В мегаполисе установлен новый рекорд. Палуан Артык Досалиев сдвинул с места и протащил пять железнодорожных вагонов на 21 метр 40 сантиметров.

Это достижение стало символом мужества, выносливости и глубокой благодарности предкам — спортсмен посвятил рекорд 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Артык Досалиев, спортсмен: «К 80-летию Победы я решил установить такой рекорд, отдав дань уважения духу наших героических предков. В следующем году, к очередной годовщине Победы, я планирую протянуть 7, 10, а то и все 20 вагонов».

Поддержать спортсмена пришли десятки зрителей, а также официальный представитель Книги рекордов Казахстана. После тщательных замеров и проверки условий, результат был признан официальным рекордом страны.

Бахытжан Тастулеков, официальный представитель книги рекордов Казахстана: «Чтобы рекорд был чистый, мы заранее проверили путь, чтобы он был горизонтальный, при помощи уровня мы замерили. Потом, при помощи рулетки замерили расстояние, которое он протащил. И вот, все кто здесь был, все свидетели, убедились, что он протащил».

Артык Досалиев — мастер спорта по пауэрлифтингу, многократный чемпион мира, Европы и Азии, он каждый год вдохновляет казахстанцев своими достижениями.