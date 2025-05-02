Артык Досалиев готовится установить рекорд в Шымкенте в честь Дня Победы

В честь 80-летия Великой Победы в Шымкенте состоится уникальное силовое шоу, которое обещает стать не только спортивным, но и патриотическим событием года.

9 мая мастер спорта по пауэрлифтингу, пятикратный чемпион мира Артык Сапаралиевич Досалиев попытается установить новый рекорд: буксировать пять железнодорожных вагонов общим весом 150 тонн.

Артык Досалиев — фигура легендарная в мире силовых видов спорта. За плечами 52-летнего атлета — титулы двукратного чемпиона Европы, восьмикратного чемпиона Азии и обладателя трёх мировых рекордов. Но нынешнее выступление для него — не просто проверка силы.

«Этот рекорд — символ того, что настоящие герои живут в каждом поколении. Мы чтим подвиг ветеранов и всех, кто отдал жизнь за свободу нашей страны. Я хочу посвятить это выступление именно им», — подчеркнул Досалиев накануне мероприятия.

Организаторы ожидают, что зрелищное шоу соберёт сотни горожан и гостей города. На площадке выступят творческие коллективы, почетными гостями станут ветераны и представители спортивной общественности. Атмосфера события будет пропитана патриотизмом, уважением к истории и вдохновением на новые свершения.

Все желающие приглашаются стать свидетелями исторического момента — шоу, где сила человеческого духа и тела сольются воедино, напоминая о непреклонности и мужестве, которые объединяют прошлое и будущее.