Самолет, выполняющий рейс «Алматы-Шымкент» пропал с радаров в семь часов вечера

Санитарный рейс, летящий по маршруту Алматы — Шымкент, пропал с радаров, сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию РК на страничке в Фейсбук.

«Санитарный рейс, воздушное судно Ан-28 авиакомпании Eastwing по маршруту Алматы — Шымкент. В 18:47 пропал с локатора, удаление 28 км от Алматы. Связь с бортом отсутствует. На борту 5 человек. Идут спасательно-поисковые работы», — говорится в сообщении.

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