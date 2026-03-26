Реклама
Двое казахстанцев успешно транспортированы из Турции медицинской авиацией

Двое казахстанцев успешно транспортированы из Турции медицинской авиацией

Редактор Юлия Машковская
самолет санавиации
Иллюстративное фото

24 марта двое граждан Казахстана, находившихся в тяжёлом состоянии, были успешно транспортированы из Турции в Казахстан одним рейсом.

Транспортировка осуществлена силами медицинской авиации национального координационного центра экстренной медицины (НКЦЭМ).

Среди пациентов: мужчина 1966 года рождения с дыхательной недостаточностью и острым отёком лёгких из города Алания и ребёнок 2019 года рождения с диагнозом злокачественная опухоль головного мозга из Стамбула.

Благодаря профессионализму врачей мобильной бригады и работе экипажа воздушного судна транспортировка прошла успешно.

Отмечается, что в 2025 году на основании обращений было выполнено 9 вылетов санитарной авиации, в ходе которых «успешно транспортированы пациенты из Турции, Южной Кореи, Германии, Вьетнама, Кыргызской Республики и Египта».

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.