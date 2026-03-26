Двое казахстанцев успешно транспортированы из Турции медицинской авиацией

24 марта двое граждан Казахстана, находившихся в тяжёлом состоянии, были успешно транспортированы из Турции в Казахстан одним рейсом.

Транспортировка осуществлена силами медицинской авиации национального координационного центра экстренной медицины (НКЦЭМ).

Среди пациентов: мужчина 1966 года рождения с дыхательной недостаточностью и острым отёком лёгких из города Алания и ребёнок 2019 года рождения с диагнозом злокачественная опухоль головного мозга из Стамбула.

Благодаря профессионализму врачей мобильной бригады и работе экипажа воздушного судна транспортировка прошла успешно.

Отмечается, что в 2025 году на основании обращений было выполнено 9 вылетов санитарной авиации, в ходе которых «успешно транспортированы пациенты из Турции, Южной Кореи, Германии, Вьетнама, Кыргызской Республики и Египта».