Двое казахстанцев успешно транспортированы из Турции медицинской авиацией

24 марта двое граждан Казахстана, находившихся в тяжёлом состоянии, были успешно транспортированы из Турции в Казахстан одним рейсом.
Транспортировка осуществлена силами медицинской авиации национального координационного центра экстренной медицины (НКЦЭМ).
Среди пациентов: мужчина 1966 года рождения с дыхательной недостаточностью и острым отёком лёгких из города Алания и ребёнок 2019 года рождения с диагнозом злокачественная опухоль головного мозга из Стамбула.
Благодаря профессионализму врачей мобильной бригады и работе экипажа воздушного судна транспортировка прошла успешно.
Отмечается, что в 2025 году на основании обращений было выполнено 9 вылетов санитарной авиации, в ходе которых «успешно транспортированы пациенты из Турции, Южной Кореи, Германии, Вьетнама, Кыргызской Республики и Египта».