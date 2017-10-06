Стал известен владелец попавшего в крупную аварию в РФ автобуса

Стала известна информация о попавшем в аварию во Владимирской области Российской Федерации автобусе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИР РК.

«Автобус 1990 года выпуска, марка “Мерседес”, белого цвета, госномер 668UОA13, 54 пассажирских мест. Владелец — Оразгелдиев Досжан Байдуалиевич, 1986 г. р. Адрес: ЮКО, Сарагашский район, село Дербесек, ул. Амангелды 24. Водители — Шелдебаев Данияр — 1970, Сарманов Нургали 1977 года. Автобус выехал через погранпереход “Жайсан” 29 сентября 2017 года. Выполняет нерегулярные рейсы. Данный рейс выполнял по заказу», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, 6 октября примерно в 3 часа 30 минут на ЖД станции «Покров» во Владимирской области пассажирский автобус с казахстанским регистрационным номером UDA668 регион 13 выехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с поездом. В маршрутном транспорте находилось два казахстанских водителя и 55 граждан Узбекистана.