Автобус из ЮКО столкнулся с поездом в России

Казахстанский автобус, который попал под поезд во Владимирской области, был с номерами из 13 региона, сообщили в МИД РК, сообщает informburo.kz.

Согласно полученным сведениям от МЧС по Владимирской области, пассажирский автобус, марки Mercedes, регистрационный номер UDA668, регион 13, попал в крупное ДТП во Владимирской области.

В результате ДТП погибли 15 человек, 5 человек госпитализированы. Всего в автобусе находилось 55 человек», – сообщил официальный представитель МИД РК Ануар Жайнаков.

По его словам, пострадавшие доставлены в Петушинскую центральную районную клиническую больницу.

«В настоящее время казахстанские дипломаты в России выясняют гражданство и личности погибших и пострадавших», – добавил он.

«Машинист пассажирского поезда №60 «Санкт-Петербург – Нижний Новгород», который в этот момент следовал по участку, применил экстренное торможение. Это позволило снизить скорость до минимальной, но расстояние до полной остановки состава было недостаточным»,— пояснили в правоохранительных органах.

Как сообщили в Управлении МВД РФ по Владимирской области, причиной ДТП стало нарушение ПДД водителем автобуса.

«По предварительной информации, сегодня, 6 октября в 03 часа 29 минут, на железнодорожной станции «Покров» во Владимирской области пассажирский автобус выехал на запрещающий сигнал железнодорожного светофора, в результате чего произошло столкновение с поездом», – говорится в сообщении управления.

По факту ДТП организована доследственная проверка. Об этом сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Следствием установлено, что 6 октября, примерно в 3 часа 30 минут в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде в районе станции Покровка произошло столкновение пассажирского автобуса и поезда сообщением «Санкт – Петербург – Нижний Новгород».