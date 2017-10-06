В посольстве Казахстана назвали имена погибшего и пострадавшего казахстанцев

В посольстве Казахстана в России назвали имена погибшего и пострадавшего казахстанцев во время ДТП, в котором столкнулись поезд и пассажирский автобус. Информацию разместила пресс-служба Kazembassy.ru. Один казахстанец погиб. 47-летний Данияр Шилдебаев был за рулем автобуса в момент аварии. Второй казахстанец, Нургали Сарманов, 1977 года рождения, находится во временном пункте размещения в городе Покров.

По информации МЧС РФ по Владимирской области, в 3:30 утра 6 октября в районе станции Покров Владимирской области пассажирский автобус столкнулся с поездом Санкт-Петербург – Нижний Новгород.

В результате ДТП погибли 16 человек, 5 человек госпитализированы в Петушинскую центральную районную клиническую больницу.

Согласно информации посольства, казахстанские водители были опытными, с большим стажем работы. В соцсетях появилась информация, что автобус вел двадцатилетний парень. На госномере автобуса указан 13 регион и у некоторых пользователей интернета тут же появилась возможность позлословить в адрес шымкентцев и жителей юга в целом.

По последним данным, в автобусе находились 55 граждан Узбекистана и два водителя – граждан Казахстана.

Наши коллеги — журналисты Пятого канала рассказывали о трагедии на железной дороге в прямом эфире. От них удалось узнать, что перед столкновением многие пассажиры успели выскочить из салона автобуса и попытались столкнуть его с рельсов. К сожалению, у них не получилось.

До сих пор спасатели разрезают части автобуса и извлекают тела погибших. Журналист Кирилл Поляков рассказывает, что один путь движения полностью парализован и поезда сейчас пускают противоходом — по одной ветке курсируют составы в противоположном направлении с интервалами, которые тщательно отслеживают диспетчеры РДЖ.

В момент столкновения пассажирский автобус разорвало на две части. Одна часть автобуса осталась на железнодорожном переезде, вторую локомотив оттащил на 500 метров вперед.

По словам Кирилла Полякова, в реанимационном отделении находится пять человек, из них двое детей и трое взрослых. Дети в крайне тяжелом состоянии и их решено переправить в областную больницу, где уже готовят операционные.

По словам выживших пассажиров, автобус заглох на железнодорожном переезде.

«Сейчас сложно говорить, почему автобус заглох на путях, полицейские работают на месте происшествия…» — прокомментировал события Поляков.

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«Машинист пассажирского поезда № 60 «Санкт-Петербург – Нижний Новгород», который в этот момент следовал по участку, применил экстренное торможение. Это позволило снизить скорость до минимальной, но расстояние до полной остановки состава было недостаточным», — пояснили в правоохранительных органах.

Для того, чтобы граждане могли получить оперативную информацию о жертвах и пострадавших, создана горячая линия. Телефоны: +7 (4922) 39-99-99 и +7 (4922) 40-61-32.