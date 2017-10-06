МИД Узбекистана: вылетает специальный самолет со специалистами для оказания помощи и вывоза пострадавших в ДТП с поездом

МИД Узбекистана: во Владимирскую область России вылетает специальный самолет со специалистами для оказания помощи и вывоза пострадавших в ДТП с поездом. На сайте министерства иностранных дел появилась информация о 19 погибших гражданах Узбекистана, среди которых есть и ребенок.

По данным МЧС России, в автобусе находились 58 человек, из которых 2 водителя (граждане Казахстана), остальные 56 — граждане Узбекистана.

По информации российских журналистов, полученной ими в МЧС России, погиб 21 человек, из которых трое детей. Пятеро пострадавших находятся в реанимации краевой больницы: двое детей в крайне тяжелом состоянии, двое стабильно тяжелых взрослых и один пострадавший в состоянии средней тяжести.

«В целях уточнения данных о погибших и оказания помощи пострадавшим на месте во Владимирскую область направлена группа сотрудников Посольства во главе с Послом Узбекистана в Российской Федерации Бахромом Ашрафхановым. По решению Правительства республики, во Владимирскую область вылетает специальный самолет со специалистами для оказания помощи и вывоза пострадавших», — говорится в официальном сообщении.

Данные о погибших и пострадавших в результате ДТП гражданах Узбекистана уточняются.

Напомним, под утро 6 октября на железнодорожном переезде заглох пассажирский автобус, следовавший из ЮКО. Столкновения с поездом избежать не удалось.

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