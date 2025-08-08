Три пассажирских поезда приостановили движение из-за ДТП около Шымкента

На переезде Кызылсай – Шымкент произошло столкновение автомобиля с тепловозом. ДТП повлияло на график движения поездов

8 августа в 04:30 на охраняемом железнодорожном переезде перегона Кызылсай – Шымкент произошло столкновение автомобиля HOWO с маневровым тепловозом.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля нарушил правила дорожного движения, выехав на переезд перед приближающимся подвижным составом.

Жертв нет, водитель доставлен в больницу.

ДТП повлияло на график движения: временно приостанавливалось движение трёх пассажирских поездов. К 07:18 движение на участке было полностью восстановлено.

АО «НК «ҚТЖ» призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения и проявлять особую осторожность при пересечении железнодорожных переездов. Нарушение правил может повлечь не только материальный ущерб, но и создать угрозу жизни и здоровью.