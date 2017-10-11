ЮКО продуктами обеспечена, утверждают в Стабфонде

Стабилизационный фонд области обеспечен продуктами, которые будут реализованы по социальной цене, утверждают в Стабфонде. Запасы готовит СПК «Шымкент» согласно договорам. Продукты: картофель, лук, макаронные изделия, рис, в этом году в продуктовый набор включено мясо.

Реализовывать продукты по социальной цене будут на сельскохозяйственных ярмарках, в торговых центрах «Фиркан» и «Магнум», а также в 20 социальных магазинах, которые будут построены до конца года.

В базарных рядах сельскохозяйственной продукцией сейчас торгуют перекупщики. Накручивают немного — покупателей итак по пальцам пересчитать. Всё подорожало, люди стараются экономить. За последнее время резко выросли в цене картофель, морковь и лук. В северных регионах страны, по словам торгующих, цена на картофель и морковь также поползла вверх. Большинство продукции вывозится в соседнюю Россию.

«Мы привозим продукцию с оптового базара «Жибек жолы», — рассказывает продавец, — Добавляем всего 10-20 тенге сверху. Сейчас торгуем павлодарским, карагандинским картофелем и картофелем из Бурного. Местной картошки уже нет. Все лето торговали. Две недели назад цена на картофель, лук и морковь была стабильной, на этой неделе килограмм картофеля продаем по 130 тенге. Был по 100…»

Шымкентцы-пенсионеры предпочитают приобретать сельско-хозяйственную продукцию на рынке . Это позволяет сэкономить деньги до следующей пенсии.

Для стабилизации цен, в этом году, в области закупили продукты и заполнили склады. Так что нет повода для беспокойства, уверяют ответственные за хранение и реализацию продуктов в СПК Шымкент. Согласно договоров, одна часть продукции если хранится на складах поставщиков из северных районов, то другая часть на складах крупных торговых сетей.

Как только выйдет постановление комиссии при областном акимате по стабилизации цен, продукты, по социальной цене, будут продавать на сельско-хозяйственных ярмарках, также в торговых центрах «Магнум» и «Фиркан». Кроме этого, еще в 20-ти социальных магазинах, которые будут построены к концу года. И новшество этого года — в перечень продуктов, реализуемых по социальной цене, внесена говядина.

Шынар Оразова