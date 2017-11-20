Акимат Шымкента предложил горожанам… самим разобраться: превращать город в свалку или облегчить работу дворников. А может быть попробовать самим?

… Часы показывают 6 утра. Только большие машины, промывающие дороги от пыли и мусора, двигаются по магистралям. А дворники уже давно на ногах. После вечерних прогулок с утра на улицах всегда остается мусор.

Может в археологии мусор и образует культурный слой, а в обычной жизни это показатель полного бескультурья.

И часто бывает, что уже часам к 11 утра город надо уже снова убирать.

Тем, кто думает, что быть дворником «плёвое дело», предлагаем лично попробовать поработать на этой должности: просыпаться каждый день рано утром, и так пять — шесть дней в неделю, очень непросто.

«Летом приходится собирать твердые отходы, осенью — листья, в зимний период приходится очищать тротуары от снега и наледи. Бросая мусор, помните, что за вами убирают такие же люди как вы, а может и постарше. Давайте уважать друг друга!», — обращение в ролике — крик души людей, радеющих за чистоту в Шымкенте.