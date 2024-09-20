Более 255 млн тенге штрафов: усилены меры наказания за выброс мусора в Шымкенте

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В рамках исполнения поручений президента и реализации принципа «нулевой терпимости» к мелким правонарушениям, в Шымкенте активно поддерживается экологическая акция «Таза Қазақстан».

Сотрудники полиции совместно с представителями акимата регулярно выявляют и привлекают к ответственности тех, кто загрязняет общественные места.

С начала года стражами порядка было составлено более 55 тысяч административных протоколов, а общая сумма наложенных штрафов превысила 255 миллионов тенге.

Так, по статье 434-2 КоАП РК «Загрязнение мест общего пользования» было зафиксировано 10 902 правонарушения.

Общая сумма штрафов по этой статье превысила 145 миллионов тенге.

По статье 505 КоАП РК, касающейся нарушения правил благоустройства, разрушения объектов инфраструктуры и повреждения зеленых насаждений, привлечены к ответственности 20 974 нарушителя.

Им выписаны штрафы на сумму свыше 6 миллионов тенге.

Кроме того, по статье 630 КоАП РК «Повреждение дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений» оштрафованы 22 770 человек на общую сумму более 103 миллионов тенге.

В 2024 году были ужесточены меры наказания за выброс коммунальных отходов в неустановленных местах и мелкое хулиганство.

Теперь за такие правонарушения предусмотрены более высокие штрафы и даже административные аресты.

В частности, за выброс коммунальных отходов в непредназначенных местах теперь грозит штраф в размере 10 месячных расчетных показателей (МРП).

Повторное нарушение в течение года увеличивает штраф до 20 МРП.

По статье 434 «Мелкое хулиганство», касающейся осквернения зданий, сооружений, жилых помещений и имущества в общественных местах, штрафы увеличены до 50 МРП. Ранее этот показатель составлял 20 МРП.

Также предусмотрен административный арест на срок от 5 до 20 суток (ранее до 15 суток).

В случае повторного нарушения срок ареста может быть увеличен до 30 суток.