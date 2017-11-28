Kaspi вручил призы победителям акции в Шымкенте

Три жителя Шымкента стали финалистами уникальной акции Kaspi.kz. Победителям вручили обещанные смартфоны iPhone 8. За торжественной церемонией награждения 6 ноября в филиале Kaspi в Шымкенте проследили корреспонденты //otyrar.kz.

Такую акцию Kaspi провел в Шымкенте впервые. Напомним, что стартовала она 20 сентября. Все, кто до 1 ноября совершил хотя бы один платеж на сайте Kaspi.kz на сумму от 1 тысячи тенге автоматически стал участником розыгрыша.

«За это время более 30 тысяч жителей Шымкента воспользовались сервисом Kaspi.kz — сделали коммунальные платежи, пополнили баланс сотовых телефонов и оплатили многие другие услуги, — рассказали в Kaspi. — Трех призеров определил генератор случайных чисел. Обладателем главного приза стала 22-летняя Аида Даниярова. Она получила в подарок от Kaspi смартфон iPhone 8 и поездку в Алматы. Еще два iPhone 8 выиграли Нургали Нарходжаев и Алина Утепбаева.

Нургали Нарходжаев – детский врач, хирург. Работает в Южно-Казахстанской государственной фармацевтической академии: лечит детей и преподает на курсах усовершенствования врачей. Его супруга Айнур — врач-педиатр, в семье растут двое сыновей и дочь.

«Коммуналку и телефон я оплачиваю на Kaspi.kz примерно полгода, — говорит Нургали. — До этого много слышал про такой сервис, но думал, что там все сложно и придется идти в отделение, чтобы зарегистрироваться. Оказалось, что регистрация очень простая, прямо на сайте. У меня рядом с домом есть терминал Kaspi, я закидываю деньги на свой Kaspi Кошелек и потом оплачиваю все услуги онлайн. Об акции в Шымкенте даже не знал. Очень удивился, когда мне позвонили, до сих пор не верится».

У Алины Утепбаевой всего месяц назад родился третий малыш. Старшим деткам три и два года. Алина работает в КГУ «Центр по исследованию религиозных проблем» Управления по делам религии ЮКО, сейчас находится декретном отпуске.

«Мне нравятся многие сервисы Kaspi, рассказывает Алина, — я открыла себе карточку Kaspi Gold, покупки делаю с клубом Kaspi Red, за телефон и квартиру плачу на Kaspi.kz с 2012 года. Не думала, что стану еще и победительницей акции, это, конечно, очень приятно!»

Главный финалист акции Аида Даниярова уже в ближайшее время вылетит в Алматы, где, посетив офис Kaspi, познакомится с Председателем правления Михаилом Ломтадзе и с большой командой, развивающей сервис Платежи на Kaspi.kz.

«Мы покажем нашей гостье, как работаем, совершенствуем сервис, расскажем о новых возможностях, которые помогают нашим любимым клиентам экономить время и деньги», — рассказали в Kaspi. Otyrar.kz следит за развитием событий и готовит фоторепортаж о путешествии Аиды.

Лицензия № 1.2.245/61 выдана НБ РК 30.06.2009 г.

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