Природоохранная прокуратура вышла в Facebook

Социальные сети в помощь. Природоохранная прокуратура совместно с госорганами и общественниками выходит в мировую паутину. А для удобства в социальной сети Facebook открыли специальную группу «Табиғат ЮКО».

Это новая группа в социальной сети Фейсбук. Незамысловатое название «Табигат ОКО — Природа Южного Казахстана» объединило госорганы в сфере охраны природы, общественников и неравнодушных людей. По словам представителей прокуратуры на эту группу возлагаются большие надежды.

— Мы надеемся, что люди будут туда отправлять свои фото и видео-материалы, чтобы мы на их основании могли заниматься проверкой, кроме того. Журналисты могут обращаться со своими запросами.

К слову, ответы на запросы, направленные в эту группу, можно будет считать официальными ответами госорганов, пояснили природоохранники. Что касается сроков, то всё в рамках закона.

Представитель общественного объединения КЛАД Евгений Малахов со своих страниц в соцсетях регулярно призывает не оставлять в горах мусор. Каждый поход КЛАДа – своеобразный экодесант. Активисты собирают в горах десятки мешков мусора. Но одними акциями проблему не решить, уверен общественник.

Собравшиеся сошлись в одном – выход в соцсети, в общей группе, обязательно послужит делу сохранения природы. Природоохранники обещают доводить каждое дело до конца и обязательно отчитываться о работе. А значит есть шанс, что владелица частной территории в зоне отдыха Бургулюк выполнит наконец решение суда и во-первых, откроет проход для туристов, а во-вторых, ликвидирует стихийную свалку неподалеку от своей зоны отдыха.

Саида Турсуметова