Шымкент в ночное время начал гореть еще ярче. В Шымкенте из 31226 фонарных столбов старого образца с лампами накала 10099 были заменены на новые.

С наступлением сумерек в Шымкенте автоматически включаются десятки тысяч фонарей. Время включения и выключения уличного освещения варьируется в зависимости от времени года. К примеру, в осенне-зимний период фонари на городских улицах горят по 12 часов в сутки. При этом затраты на электроэнергию составляют меньше полумиллиона тенге в год.

«Все дело в замене устаревшего оборудования на энергоэффективное освещение. Мы убрали старые фонарные столбы с лампами накаливания 250 Ватт, заменив их на энергоемкие — ста пятидесяти ваттные светодиоды. Теперь мы платим за потребленную электроэнергию 494 млн. тенге в год, по единому тарифу — 25 тенге за киловатт. По сравнению с прошлым годом, это почти на 100 млн. тенге меньше», — говорит Султанхан Тузелов, заместитель руководителя отдела ЖКХ г. Шымкента.

Работы по замене устаревших ламп на энергоёмкие, светодиодные осветительные приборы начались в 2015 году. За это время коммунальщикам удалось заменить освещение на большей части основных улиц Шымкента, в 8-ми городских парках, 32-х скверах и во дворах многоэтажных домов. При этом удалось не только снизить затраты на электроэнергию почти на 40%, но и добиться качества уличного освещения.

«Ночные лампы намного эффективнее, намного лучше, они лучше светят, чем прежние были. С ними все видно, вокруг очень большой охват светом от таких ламп», — говорит Анатолий Эльмуратов, житель г. Шымкента.

«По центральным улицам ходить удобно, а в некоторых… Вот например Тауке хана — она горит. А вот Иляева, она почти не горит, не светло. А по центральным улицам и паркам гулять, ходить удобно. Сейчас стало светло», — сказал житель г. Шымкента.

Действительно, на некоторых улицах областного центра фонарные столбы нового образца с энергоемкими лед-лампами установили, но НЕ подключили. В ЖКХ объясняют это отсутствием необходимых разрешительных документов. И обещают, что в новом году в темных переулках Шымкента станет светло как днем.

«В этом году с бюджета было предусмотрено 452 млн. тенге на замену фонарных столбов на дополнительных 24 улицах города. Все работы по замене завершены, ведется подготовка необходимых документов по подключению к электропитанию. После чего, уже ближе к новому году, мы планируем подключить и их», — говорит Султанхан Тузелов, заместитель руководителя отдела ЖКХ г. Шымкента.

Справедливости ради стоит отметить, что в 2014 году Шымкент можно было смело назвать улицами забытых фонарей. Освещение было лишь на 84-х улицах. Сегодня, их количество выросло до 139-ти. В следующем году коммунальщики планируют установить фонарные столбы еще на 43-х улицах города. В их числе и присоединенные к Шымкенту районы.